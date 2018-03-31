Не только Крым, но и Закарпатье: в Киеве рассказали о последствиях разрыва договора о дружбе с РФ

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Киев, 31 марта. Если Украина разорвет Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией, то Киев должен быть готов потеряет «не только Крым, но и Закарпатье», а также другие территории, которые исторически не считаются украинскими. Об этом заявил бывший спикер министерства иностранных дел Украины Олег Волошин в эфире телеканал «112 Украина». Эксперт напомнил, что именно этим договором определяются и закрепляются юридически административные границы Украины.

«Точно так же, как Закарпатье и любой другой регион, который исторически не был в составе любого украинского государства. Даже руководство Украинской народной республики признавало Крым отдельной территорией… В противном случае эта территория становится спорной», — сказал Волошин.

Напомним, Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. В ходе голосования большинство жителей полуострова поддержали возврат Крыма в состав России. Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах.

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