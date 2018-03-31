Эпоха La SAPE: африканцы покоряют городские джунгли яркими костюмами

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Кейптаун, 31 марта. Последователи африканской субкультуры La SAPE покоряют города и подиумы элегантными яркими костюмами и аксессуарами. Темнокожие денди напоминают модников из Европы прошлого.

Африканский стиль — это не только типичная этническая расцветка и узоры простые натуральные материалы. В африканских странах несколько иной взгляд на моду. Здесь очень много последователей субкультуры La SAPE (Socit des Ambianceurs et des Personnes lgantes — «Общество тусовщиков и элегантных персон»).

Они выбирают изысканные тройки, трости, шляпы и галстуки. Африканские стиляги из Конго, Мали, Нигерии, ЮАР, Танзании не жалеют денег на модный внешний вид. Однако традиции носить костюмы у африканцев начались еще во времена колонистов. Первый конголезец Андре Жераре Масуа, получивший образование во Франции, привез с собой элегантные костюмы, став родоначальником стиля. Теперь модники не изменяют традициям, и только добавляют новые детали.

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