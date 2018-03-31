Выставка – перфоманс к 140 летию ГИТИСа». ФАН-ТВ

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На 12 дней все 8 факультетов ГИТИСа собрались под одной крышей и все ради того, что провести выставку-перфоманс. Открытые уроки и всевозможные постановки - все это стало доступно и для обычного зрителя.

Ректор института Григорий Заславский отмечает, что такой эксперимент проводится впервые, но уже всем запомнился своей визуальной составляющей.

«Алексей Трегубин, замечательный театральный и выставочный художник придумал вот это вот разноцветное пространство, где у каждого факультета есть свой цвет, есть свой костюм куратора и с 12 и допоздна здесь проходят открытия, занятия, мастер-классы и проходят показы», — говорит ректор ГИТИСа.

8 залов - 8 лабораторий факультетов. И в каждом из них происходит необычное действие.

«Мы сегодня тут появились, еще не успел все обойти. Я просто вижу очень значимых и интересных людей здесь, сама форма мне интересна – ДНК Театра, такая лаборатория. И вот, что у нас, в нашей комнате там происходит – это как раз лаборатория. Понять, почувствовать и перевести в некий визуальный ряд, т.к. кукольник мыслит визуально», — отмечает мастер курса «Кукольный театр» Борис Константинов.

Кроме кукольного театра, был представлен также и музыкальный. В нем ребята очень талантливо и буквально за пару минут создали атмосферу посиделок у костра.

Помимо прочего основным новшеством стало и то, что обычные зрители могли заглянуть за кулисы и увидеть теневую работу каждой из театральных профессий, которые представлены на выставке.

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