Главные новости 31 марта

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 31 марта.

Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал высылку 13 украинских дипломатов из Российской Федерации, заявив, что в России есть кому позаботиться о гражданах Украины. Эксперты объяснили удивление Киева высылкой украинских дипломатов из России.

Украина имела «огромный вотум доверия», но отношение к стране в мире меняется, и сейчас ей никто не верит. В Раде пожаловались на отсутствие доверия к Украине в мире.

Дочь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия была отравлена не «Новичком», о чем свидетельствует ее быстрое выздоровление. Эксперт рассказал, что значит быстрое выздоровление Юлии Скрипаль.

В России продолжают работать десятки украинских дипломатов даже после высылки их коллег. В Верховной раде рассказали, сколько украинских дипломатов остается в России.

Курды ликвидировали танк турецкой армии к северу от Африна. Боевики используют смертников, пытаясь сорвать эвакуацию в Восточной Гуте. Жители провинции Алеппо вышли на митинг против присутствия войск коалиции США в САР. Сирия новости 31 марта 07.00: курды уничтожили турецкий танк в Африне, девочка-смертник в Восточной Гуте.

Великобритания рассматривает вопрос о закрытии торгового представительства Российской Федерации в Лондоне, пишет Telegraph, ссылаясь на свои источники. Эксперт объяснил, зачем Великобритании закрытие торгпредства России.

«Джебха ан-Нусра» (запрещена в РФ) понесла потери в результате боев с «Тахрир Сурией» на западе Алеппо. Проамериканские отряды курдов вывозят оборудование и технику из Дейр-эз-Зора. САА эвакуировала боевиков из Восточной Гуты. Сирия итоги за сутки на 31 марта 06.00: потери «Нусры» в Алеппо, завершен вывоз боевиков из Гуты в Идлиб.

Неизвестные злоумышленники до смерти избили российского актера Евгения Сапаева, который получил известность после съемок в фильме режиссера Никиты Михалкова «Утомленные солнцем-2». Неизвестные до смерти избили актера фильма «Утомленные солнцем-2» в Москве.

Первые кадры начала эвакуации людей из горящего здания торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня» опубликовали в Сети. Видео с комментариями жителя города Игоря Вострикова, потерявшего в результате страшного пожара супругу, троих детей и сестру, размещено на видеохостинге YouTube. Опубликовано видео первых минут пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

Российская сторона намерена выслать более 50 британских дипломатов в качестве контрмеры на решение официального Лондона выдворить сотрудников российских дипломатических представительств. Захарова рассказала о новых контрмерах в отношении Лондона.

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