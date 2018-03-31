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    Главные новости 31 марта

    19:00  31 Марта 2018
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    Главные новости 31 марта

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 31 марта.

    Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал высылку 13 украинских дипломатов из Российской Федерации, заявив, что в России есть кому позаботиться о гражданах Украины. Эксперты объяснили удивление Киева высылкой украинских дипломатов из России.

    Украина имела «огромный вотум доверия», но отношение к стране в мире меняется, и сейчас ей никто не верит. В Раде пожаловались на отсутствие доверия к Украине в мире.

    Дочь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия была отравлена не «Новичком», о чем свидетельствует ее быстрое выздоровление. Эксперт рассказал, что значит быстрое выздоровление Юлии Скрипаль.

    В России продолжают работать десятки украинских дипломатов даже после высылки их коллег. В Верховной раде рассказали, сколько украинских дипломатов остается в России.

    Курды ликвидировали танк турецкой армии к северу от Африна. Боевики используют смертников, пытаясь сорвать эвакуацию в Восточной Гуте. Жители провинции Алеппо вышли на митинг против присутствия войск коалиции США в САР. Сирия новости 31 марта 07.00: курды уничтожили турецкий танк в Африне, девочка-смертник в Восточной Гуте.

    Великобритания рассматривает вопрос о закрытии торгового представительства Российской Федерации в Лондоне, пишет Telegraph, ссылаясь на свои источники. Эксперт объяснил, зачем Великобритании закрытие торгпредства России.

    «Джебха ан-Нусра» (запрещена в РФ) понесла потери в результате боев с «Тахрир Сурией» на западе Алеппо. Проамериканские отряды курдов вывозят оборудование и технику из Дейр-эз-Зора. САА эвакуировала боевиков из Восточной Гуты. Сирия итоги за сутки на 31 марта 06.00: потери «Нусры» в Алеппо, завершен вывоз боевиков из Гуты в Идлиб.

    Неизвестные злоумышленники до смерти избили российского актера Евгения Сапаева, который получил известность после съемок в фильме режиссера Никиты Михалкова «Утомленные солнцем-2». Неизвестные до смерти избили актера фильма «Утомленные солнцем-2» в Москве.

    Первые кадры начала эвакуации людей из горящего здания торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня» опубликовали в Сети. Видео с комментариями жителя города Игоря Вострикова, потерявшего в результате страшного пожара супругу, троих детей и сестру, размещено на видеохостинге YouTube. Опубликовано видео первых минут пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

    Российская сторона намерена выслать более 50 британских дипломатов в качестве контрмеры на решение официального Лондона выдворить сотрудников российских дипломатических представительств. Захарова рассказала о новых контрмерах в отношении Лондона.

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    Автор: Катерина Михайлиди
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #алеппо #украина #захарова #мид рф #дейр-эз-зор #климкин #рада #джебхат ан-нусра #британия #кемерово #скрипаль #зимняя вишня #сапаев
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