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Сирия, 31 марта. В Ракке был убит ИГИЛовец, отпущенный курдами. «Файлак Ар-Рахман» освободила 8 пленных солдат САА перед эвакуацией в Идлиб. ВВС Сирии сбросили листовки с призывами к перемирию на севере Хомса, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли авиаудары по позициям «Ан-Нусры»*** в северной части провинции Хама.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: выявили тоннель исламистов в городе Айн-Тарма на северо-востоке от Дамаска; открыли пекарню в Харасте в Восточной Гуте; сбросили листовки с призывами к перемирию на севере Хомса; обнаружили три общие могилы солдат САА на западе Ракки.

Сирийская свободная армия** (ССА): продолжает бои с «Джейш Халид ибн Аль-Валид» в юго-западной части Даръа.

«Исламское государство»1: потеряло одного из ИГИЛовцев в результате нападения неизвестных в провинции Ракка.

«Джебхат Тахрир Сурия»: продолжает вести бои с «Ан-Нусрой» на западе Алеппо.

«Файлак Ар-Рахман»: освободила восемь солдат САА перед эвакуацией в Идлиб из Восточной Гуты.

ВС Турции: обнаружили склад с оружием и боеприпасами курдов в городе Африн в провинции Алеппо.

Провинция Дамаск

Согласно данным новостного портала Al Masdar News, стало известно, что восемь солдат Сирийской арабской армии (САА) были освобождены боевиками группировки «Файлак Ар-Рахман», прежде чем эвакуироваться в Идлиб. Напомним, данное мероприятие проводилось в рамках мирного соглашения между радикалами вооруженной оппозиции и сирийским правительством. Известно, что освобожденные солдаты попали в плен к боевикам из Восточной Гуты во время столкновений в 2014 и в 2016 году.

В ходе зачистки освобожденных районов правительственные войска обнаружили крупный туннель исламистов в городе Айн-Тарма. Местные активисты передают, что подземный переход использовался боевиками для хранения оружия, продовольствия и медикаментов, а также для проведения внезапных атак.

Тем временем мирная жизнь в Восточной Гуте начала постепенно налаживаться. Военный источник в сети Twitter (todayinsyria) сообщает о том, что в населенном пункте Хараста была открыта пекарня, на которой ежедневно можно производить порядка пяти тонн хлеба.

Провинция Алеппо

На подступах к населенному пункту Дарат Изза на западе провинции Алеппо продолжаются ожесточенные бои между силами коалиции «Тахрир Аш-Шам» и отрядами формирования «Джебхат Тахрир Сурия». Агентство новостей Al Manar News сообщает о том, что обе стороны несут потери в живой силе и военной технике. Более подробные сведения в настоящий момент выясняются.

Тем временем солдаты вооруженных сил Турции и отряды Сирийской свободной армии (ССА) начали разбирать завалы в городе Африн. Военный источник в сети Twitter (QalaatAlMudiq), передает, что в подвале одного из разрушенных зданий турецким войскам удалось обнаружить курдский склад с оружием и танковыми боеприпасами, принадлежавший Отрядам народной самообороны (YPG).

Провинция Хомс

Telegram-канал (NRVR11), подконтрольный вооруженной оппозиции, сообщает о том, что вертолеты ВВС Сирии сбросили листовки для боевиков, которые базируются на территории так называемого Растанского котла в северной части Хомса на границе с Хамой. Отмечается, что брошюры содержали призывы к заключению перемирия. Напомним, северные окраины региона входят в одну из зон деэскалации, однако исламисты неоднократно нарушали режим прекращения огня, обстреливая позиции Сирийской арабской армии (САА), а также мирные населенные пункты.

Провинция Даръа

Не утихают столкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и боевиками террористической организации «Джейш Халид ибн Аль-Валид», присягнувшей на верность «Исламскому государству», на юго-западе Даръа. По сведениям новостного портала Al Manar News, противоборствующие стороны ведут бои в районе населенных пунктов Хейт, Джиллен и Аль-Баккар. Информации о потерях противников в живой силе или военной технике пока не поступало. Напомним, группировка «Джейш Халид ибн Аль-Валид» была образована в результате объединения исламистских формирований «Бригада мучеников Ярмука», «Исламское движение Мусанна» и «Армия Джихада». Она занимает территории на границе с Израилем и Иорданией.

Провинция Ракка

Появилась информация о том, что один из бывших террористов «Исламского государства», который был недавно выпущен из тюрьмы Демократических сил Сирии**** (SDF), был убит неизвестными. Об этом на своей странице в сети Twitter сообщает военный источник (asharqasouri). Инцидент произошел в районе населенного пункта Ас-Салихия к северу от административного центра провинции. Сообщается, что убитый был причастен к проведению многочисленных казней. Некоторые местные активисты уверены, что исламист был застрелен местными жителями. Пока неизвестно, почему курды выпустили обвиняемого из-под стражи.

Между тем в западной части провинции на подконтрольных Сирийской арабской армии (САА) территориях были обнаружены три общие могилы, из которых были извлечены более 70 тел. Предположительно, убитые относились к числу военнослужащих сил САР и были казнены террористами ИГИЛ1.

Провинция Хама

После обстрела боевиками христианского города Мхарде, боевые вылеты в регионе возобновили российские военные самолеты. ВКС РФ атаковали укрепления и огневые позиции радикалов «Джебхат Ан-Нусры»1 на окраинах городов Аль-Латамина, Кафр Зета и Аз-Закат, откуда были выпущены снаряды. Напомним, в результате ударов «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 была частично повреждена городская электростанция. Информация о возможных жертвах среди мирного населения пока уточняется.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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