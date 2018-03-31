Стали известны подробности смертельного ДТП с электромобилем Tesla в США

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Москва, 31 марта. Американский производитель электромобилей Tesla подтвердил, что во время смертельного ДТП с участием автомобиля Model X в американском штате Калифорния 23 марта в машине был включен автопилот. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«За несколько мгновений до столкновения… работал режим автопилота, адаптивный круиз-контроль был установлен на значении «минимум», — говорится в сообщении.

В компании также добавили, что во время движения автомобиля водитель несколько раз получал сообщения о необходимости перевести машину в ручной режим управления, однако «за шесть секунд до столкновения руки водителя находились не на руле».

Напомним, авария с участием электрокара Tesla произошла 23 марта в Калифорнии. Электромобиль, в салоне которого находился 38-летний Вальтер Хуан, врезался в защитное заграждение, после чего загорелся. Данный инцидент стал причиной резкого падения стоимости акций компании Tesla.

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