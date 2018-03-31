31 марта | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин посетит Анкару

Владимир Путин посетит 3-4 апреля с официальным визитом Анкару Президент России Владимир Путин, как ожидается, посетит 3 и 4 апреля Анкару с официальным визитом. 3 числа состоится Совет сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией. Пройдет заседание под председательством лидеров двух стран, на нем также будут присутствовать министры России и Турции. На тот же день запланирована церемония закладки фундамента атомной электростанции, которая будет строиться на южном побережье по российскому проекту. А 4-го апреля планируется трехсторонний саммит по Сирии. В нем примут участие Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани.

Последняя группа боевиков готовится к выходу из Восточной Гуты Последняя группа боевиков и их семьи готовятся к выходу в провинцию Идлиб из крупнейшего форпоста на юге Восточной Гуты. Отмечается, что он был одним из самых опасных для Дамаска. Участники незаконных вооруженных формирований регулярно обстреливали центр и жилые кварталы столицы Сирии. После вывода боевиков из южного форпоста под контролем террористов остается единственный населенный пункт в Восточной Гуте — Дума. Между тем, один из автобусов, перевозивший боевиков и членов их семей, попал в автомобильную аварию. По предварительным данным 15 человек погибло.

В Польше перевернулся автобус с российскими туристами Неподалеку от польского города Свебодзице перевернулся автобус с российскими туристами. Он столкнулся с легковым автомобилем и упал в канаву. По словам очевидцев, виновником ДТП был водитель автобуса. В результате происшествия пострадали 11 из 33 человек, двое из них были госпитализированы. Уточняется, что одного из пострадавших увезли в больницу на вертолете. Согласно информации местных властей, в автобусе находились российские путешественники, которые возвращались из Праги.