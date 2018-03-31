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31 марта | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин посетит Анкару
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    31 марта | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин посетит Анкару

    Владимир Путин посетит с официальным визитом Анкару. Последняя группа боевиков готовится к выходу из Восточной Гуты. В Польше перевернулся автобус с российскими туристами. Александр Збруев и Владимир Винокур отмечают свои Дни Рождения.
    18:40 31 Марта 2018
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    Владимир Путин посетит 3-4 апреля с официальным визитом Анкару

    31 марта | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин посетит Анкару

    Президент России Владимир Путин, как ожидается, посетит 3 и 4 апреля Анкару с официальным визитом. 3 числа состоится Совет сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией. Пройдет заседание под председательством лидеров двух стран, на нем также будут присутствовать министры России и Турции. На тот же день запланирована церемония закладки фундамента атомной электростанции, которая будет строиться на южном побережье по российскому проекту. А 4-го апреля планируется трехсторонний саммит по Сирии. В нем примут участие Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани.

    Последняя группа боевиков готовится к выходу из Восточной Гуты

    31 марта | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин посетит Анкару

    Последняя группа боевиков и их семьи готовятся к выходу в провинцию Идлиб из крупнейшего форпоста на юге Восточной Гуты. Отмечается, что он был одним из самых опасных для Дамаска. Участники незаконных вооруженных формирований регулярно обстреливали центр и жилые кварталы столицы Сирии. После вывода боевиков из южного форпоста под контролем террористов остается единственный населенный пункт в Восточной Гуте — Дума. Между тем, один из автобусов, перевозивший боевиков и членов их семей, попал в автомобильную аварию. По предварительным данным 15 человек погибло.

    В Польше перевернулся автобус с российскими туристами

    31 марта | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин посетит Анкару

    Неподалеку от польского города Свебодзице перевернулся автобус с российскими туристами. Он столкнулся с легковым автомобилем и упал в канаву. По словам очевидцев, виновником ДТП был водитель автобуса. В результате происшествия пострадали 11 из 33 человек, двое из них были госпитализированы. Уточняется, что одного из пострадавших увезли в больницу на вертолете. Согласно информации местных властей, в автобусе находились российские путешественники, которые возвращались из Праги.

    Александр Збруев и Владимир Винокур отмечают свои Дни Рождения

    31 марта | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин посетит Анкару

    Сегодня сразу два юбилея у народных артистов. Актёр Александр Збруев отмечает 80-летний юбилей. На счету артиста десятки ролей в кино и спектаклей в "Ленкоме". С Днем Рождения его уже поздравил президент России Владимир Путин. А свой юбилей он отметил на родной сцене спектаклем «Борис Годунов». Отмечает сегодня свой День Рождения и российский юморист Владимир Винокур. Он также получил телеграмму с поздравлениями от главы российского государства. И также отметил 70-летие на сцене. Правда, Кремлевского дворца.

     

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