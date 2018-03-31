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Дзенский монах прочел лекцию актерам Театра им. Вахтангова. ФАН-ТВ
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    Дзенский монах прочел лекцию актерам Театра им. Вахтангова. ФАН-ТВ

    18:00  31 Марта 2018  /обновлено: 18:00  31 Марта 2018
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    Театрализованная лекция с Дзен монахом Бо Хаэнг Сунимом в Театре имени Е. Вахтангова началась с мантры. За тех, кто 25 марта погиб во время пожара в Кемерово.

    Встреча с актерами на Симоновской сцене – разговор по душам. Не о медитации, не о техниках и даже не о карме.Необычный гость – в прошлом литовский режиссер Кястутис Марчулинас. В 1991-м он стал буддистом и поселился в горном монастыре Сеула. А теперь миссионер ездит с лекциями по всему миру. И каждому, независимо от национальности, вероисповедания, предлагает заглянуть внутрь себя.  

    «Каждый человек, когда ему больно – для этого понятия «боль» национальности не надо. Уа! Это тоже, когда смотришь, луна красивая. И весь мир: «Уа!» Язык нужен для этого? Книги какие-то прочитать? Или собака прибегает к плачущему ребенку. Какую она книгу прочитала про искусство или театр смотрела? Когда мы освободимся от своего эгоизма, у нас натура любви и мудрости сама собой даст знать», — учит дзенский монах Бо Хаэнг Суним.

    Откуда мы пришли? Куда мы уйдем? На лекции старший Монах монастыря Му Санг Са живым и простым языком рассказывает, как познать себя и наполнить жизнь гармонией. Особенно это важно для актеров. Ведь театр всегда говорит про духовность человека. Встреча с литовским актером для театра – своего рода эксперимент. Руководство надеется, что советы буддийского монаха помогут актерам не только приблизиться к восточной культуре, но и гармонизировать свое духовное состояние.

    «Наши актеры часто впадают в депрессию, безвыходность. Это вернуть, помочь найти путь к вере, к красоте, я думаю, вот это и цель нашей встречи», — говорит художественный руководитель Государственного академического театра им. Е. Вахтангова Римас Туминас.

    30 марта на Симоновской сцене прошла вторая встреча с монахом. На этот раз Бо Хэнг Суним представил российскому зрителю моноспектакль по роману Юкио Мисимы «Золотой Храм» – захватывающую притчу о великой и губительной силе красоты.

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    Автор: Анастасия Алексеева; Борис Гришин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #москва #театр
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