МИД России осудил применение силы против гражданских в секторе Газа

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Москва, 31 марта. Россия решительно осудила применение силы против гражданского населения в секторе Газа, говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.

В столкновениях с израильскими силовиками вдоль границы сектора Газа погибли 17 палестинцев, около полутора тысяч получили ранения. Израильтяне применяют оружие против многотысячной акции протеста «Великий марш возвращения», планируемого с 30 марта по 15 мая.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших палестинцев, пожелания быстрого выздоровления пострадавшим в ходе столкновений на границе между сектором Газа и Израилем. Решительно осуждаем неизбирательное применение силы против гражданского населения», — говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

Российские власти призвали стороны воздержаться от шагов, которые могут привести к эскалации противостояния. В МИД отметили необходимость активизировать усилия мирового сообщества по возобновлению поиска решения палестино-израильского конфликта.

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