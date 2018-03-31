Врач-психиатр: Актера Сапаева можно было спасти

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Москва, 31 марта. Актера Евгения Сапаева, который был убит неизвестными предположительно из-за своего внешнего вида, могло спасти своевременное обращение к психиатру. Об этом в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей заявил известный психиатр-криминалист, доктор медицинских наук Михаил Виноградов.

«Безусловно, он был больным человеком. Членовредительство совершают только психически больные люди. И больше никто, – утверждает специалист. – Точный диагноз, не зная подробностей его жизни, поведения, не зная, употреблял ли он наркотики, не сможет поставить ни один специалист».

Очень много факторов, по словам Виноградова, которые в совокупности могут вызвать такой поступок.

«Существует, помимо шизофрении, еще примерно девять состояний, при которых подобное возможно», – продолжает Виноградов.

По его мнению, трагедии можно было избежать, если бы Сапаев обратился за психиатрической помощью.

«Современная медицина может все. Есть препараты, которые вводятся в инъекциях – раз в десять дней, раз в двадцать дней. А когда человек уже пролечен как положено, чтобы предупредить рецидив, для поддержания здорового состояния делают укол раз в два-три месяца», – уточнил доктор.

Напомним, актер Евгений Сапаев известен своими ролями в фильмах режиссера Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2» и «Солнечный удар».

Известно, что он признавался публично в конфликте между ним и его телом, который начался якобы еще в детстве. Евгений изменил свой внешний облик, стал одеваться в женскую одежду и ярко краситься. Позже предпринял несколько попыток сделать себе в домашних условиях «операцию по смене пола».

В последнее время Евгений Сапаев уже не снимался. Уехал в родную деревню Великово во Владимирской области. Пока точно неизвестно, когда именно убили актера. Юлия Бусырева, односельчанка Сапаева, предположила, что с ним, возможно, расправились местные хулиганы из-за его внешнего вида.

Как сообщалось ранее, неизвестные злоумышленники до смерти избили Сапаева, тело которого обнаружили в Москве. «Каким-то хулиганам в Москве не понравился Женин внешний вид», — рассказала подруга актера Юлия Бусырева.

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