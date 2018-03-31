Украина объявила о прекращении экономического сотрудничества с Россией

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Киев, 31 марта. Украинский кабмин постановил официально прекратить действие программы экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы, которая была подписана в июне 2011 года в Москве.

Украина объявила о прекращении сотрудничество с РФ по экономической линии, об этом говорится в сообщении кабинета министров страны. МИД Украины обязали сообщить о данном решении правительству России.

Ранее премьер Украины Владимир Гройсман заявил о единогласном решении правительства прекратить экономическое сотрудничество с Россией.

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