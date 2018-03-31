Премьер Турции раскритиковал президента Франции за призыв к диалогу с курдами

В закладки

Анкара, 31 марта. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за его встречу с делегацией представителей курдских незаконных вооруженных формирований из состава «Сирийских демократических сил» (СДС).

Накануне Эммануэль Макрон провел встречу с представителями курдских сил из состава СДС и пообещал им помощь. Французские СМИ со ссылкой на курдские источники сообщают, что Париж намерен отправить войска в Сирию на помощь вооруженным формированиям курдов, которых Анкара считает террористами.

Премьер Турции раскритиковал Макрона за поддержку курдских боевиков, напомнив президенту Франции о страданиях народа Алжира во время войны с Францией за независимость. По его словам, если Париж не принимает во внимание интересы Турции в регионе, то «руководству Франции стоило бы вынести уроки из собственной истории».

«Неужели Франция пытается причинить жителям Сирии ту же боль, что пережили из-за ее действий жители Алжира?», — сказал турецкий премьер.

Кроме того, Йылдырым подверг резкой критике заявление президента Франции о готовности Парижа к посредничеству в диалоге между вооруженными отрядами курдов и Турцией.

«По какому праву Макрон пытается стать посредником между террористами и Анкарой? Кто возложил на него подобную миссию?... Если Макрон пытается выступить посредником террористов, то это его личное дело. Что касается Турции, то мы не имеем ничего общего с преступными структурами», — подчеркнул Йылдырым.

Стоит отметить, что мирные жители Сирии уже давно воспринимают незаконные курдские вооруженные формирования как очередных боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ), глядя на зверства курдов на контролируемых ими территориях. При этом курдские отряды из состава СДС активно сотрудничают с Рабочей Партией Курдистана, которая признана террористической организацией во многих странах мира. Кроме того, курды отказываются вести переговоры с Дамаском по вопросу гуманитарных акций, которые направлены на спасение женщин и детей.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.