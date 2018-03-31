Путину и Эрдогану представят идею о проведении конгресса русскоязычных СМИ

В закладки



Стамбул, 31 марта. Президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Эрдогану представят идею о проведении всемирного конгресса русскоязычных СМИ в Аланье в 2019 году, что станет может стать прочным мостом в информационном пространстве других стран.

Заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман в рамках работы Российско-турецкого форума общественности сообщил, что сопредседатели мероприятия намерены предложить главам РФ и Турции идею провести конгресс русскоязычных СМИ.

«Хочется отметить, что за последнее время выросла роль и масштаб русскоязычных СМИ в турецком информационном пространстве», — сказал он.

По словам Гусмана, предложение о проведении конгресса ранее поддержал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, а также в российском внешнеполитическом ведомстве отметили позитивный потенциал данной инициативы.

Он добавил, что идея будет озвучена 3 апреля на заседании Совета сотрудничества на высшем уровне депутатом турецкой Партии справедливости и развития Бератом Чонкаром, а также главой Россотрудничества Элеонорой Митрофановой.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.