Мавроди похоронили в закрытом гробу на Троекуровском кладбище в Москве

В закладки

Москва, 31 марта. На Троекуровском кладбище российской столицы похоронили основателя МММ, бизнесмена Сергея Мавроди. Траурное мероприятие было закрытым.

Сергея Мавроди похоронили в закрытом гробу. При погребении присутствовали только родные и близкие бизнесмена. Отмечается, что от посторонних посетителей и сотрудников СМИ место на кладбище охраняли люди в камуфляже.

Напомним, что основатель МММ скончался на 62 году жизни в столичной больнице. По некоторым данным, бизнесмен страдал от нескольких хронических заболеваний.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.