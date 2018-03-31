Сирия: в Восточной Гуте освободили восемь заложников «Джебхат ан-Нусры»

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Дамаск, 31 марта. В Восточной Гуте освобождены восемь заложников, которых удерживали боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1». Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

По его словам, 31 марта при содействии российских военных были освобождены из плена восемь заложников, которых на территории Восточной Гуты удерживали боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ). Евтушенко также добавил, что с начала действия гуманитарных пауз в Сирии Восточную Гуту покинули более 150 тысяч человек.

«Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии российского центра организован выход более 150 тысяч человек», — отметил он.

Евтушенко также сообщил, что с начала гуманитарной операции в Восточной Гуте из населенных пунктов Арбил, Джобар, Айн-Тарма и Замалька выведено 32 тысяч боевиков и членов их семей.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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