Винокур: Хотел бы дать Вольнову хороший удар под задницу, чтоб руки не марать

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Москва, 31 марта. Народный артист России Владимир Винокур заявил, что украинский блогер Евгений Вольнов, который распространял ложную информацию о количестве жертв трагедии в Кемерово, «делал себе пиар на костях погибших».

«Я когда увидел по телевидению и увидел в газете этого урода, который на костях погибших делал себе пиар. И вот это недопустимо. Чисто по-мужски хотелось бы ему дать хороший удар такой под задницу, потому что марать руки невозможно об такую мразь», — сказал Винокур в эфире телеканала «Россия-1».

Он также добавил, что человеческие недуги, горе и гибель людей не могут быть объектами для шуток.

Напомним, 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. В результате трагедии погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. После трагедии украинский блогер Евгений Вольнов распространил в Сети ложную информацию о 300 погибших при пожаре в Кемерово. 28 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского блогера за распространение ложной информации.

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