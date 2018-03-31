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Сирия было обрадовалась, но нет: США не могут решить — уничтожено ли ИГ и пора ли покидать САР
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    Сирия было обрадовалась, но нет: США не могут решить — уничтожено ли ИГ и пора ли покидать САР

    17:04  31 Марта 2018
    3925

    Дональд Трамп

    Недавно президент США Дональд Трамп, выступая в центре профессиональной переподготовки работников в городе Ричфилд, штат Огайо, неожиданно заявил, что Соединенные Штаты уже очень скоро выведут свои силы из Сирии. По его словам, остаткам отрядов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) осталось совсем немного, и как только они будут добиты, все американские военные вернутся домой.

    Надо отметить, что об этом же Трамп говорил и в прошлом месяце, однако военная кампания против «недобитков» ИГ1, которые благодаря ВКС РФ и сирийской армии еще с декабря 2017-го не имеют ни подконтрольных территорий, ни полноценной военной силы в САР, якобы все еще продолжается. Очевидно, имеются в виду редкие бомбардировки ВВС международной коалиции на восточном берегу Евфрата, в ходе которых нередко гибнут гражданские лица.

    Но даже более интересен тот факт, что слова американского лидера вызвали недоумение не только за рубежом, но и внутри самих США. Так, в Госдепартаменте подчеркнули, что свое заявление Трамп ни с кем не согласовывал, а о каких-либо изменениях политики Вашингтона в отношении Сирии им ничего не известно. Более того, представители Пентагона и ЦРУ, опрошенные журналистами Reuters, также оказались не в курсе подобных планов Белого дома. Каких же дальнейших шагов в таком случае ждать от Соединенных Штатов? Об этом читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

    Госдеп США

    Кандидат исторических наук, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил в интервью корреспонденту ФАН, что данная ситуация происходит уже не в первый раз. По его мнению, частые расхождения позиций государственных ведомств США свидетельствуют об углублении раскола внутри американского истеблишмента, который ярко проявился в период последних президентских выборов.

    «Это в очередной раз подтверждает, что в настоящий момент в администрации Соединенных Штатов существует достаточно противоречивая политика: есть серьезные противоречия между декларациями американского лидера и действиями тех чиновников, которые должны реализовывать этот курс президента на практике. Данная ситуация также говорит и о тяжелой внутренней борьбе, которая разворачивается между элитами США и затрагивает все сферы как внешней, так и внутренней политики. Поэтому некоторые декларации Трампа так и остаются декларациями, никак не реализуясь в жизнь, поскольку блокируются и саботируются теми или иными подразделениями либо самой администрации президента, либо другими структурами власти Соединенных Штатов», — подчеркивает эксперт.

    База ВС США в Сирии

    Именно поэтому можно предположить, что порыв Дональда Трампа наконец вывести войска из Сирии искренен, но при этом не стоит ожидать, что это действительно произойдет, тем более в краткосрочной перспективе, считает собеседник ФАН:

    «Данное желание американского президента нужно только приветствовать, но проблема в том, что заявление чиновников Госдепа дезавуирует слова американского лидера. Они как бы намекают, что Трамп не согласовал свои высказывания с ними, и потому его слова вряд ли приведут к каким-то реальным шагам и, скорее всего, останутся только его экспромтом», — предполагает Владимир Шаповалов.

    Дональд Трамп

    Он также добавил, что действия американцев в САР и даже просто само их присутствие там являются нарушением международного права. Это означает, что решение о выходе сил США из арабской республики не может быть только лишь проявлением воли руководства Соединенных Штатов. Это серьезный вопрос и большая проблема, которые давно должны были быть решены на международном уровне.

    «Необходимо еще раз обратить внимание, что вооруженные силы США, которые прикрываются борьбой с террористами ИГ, находятся на территории Сирии незаконно, то есть без разрешения сирийского правительства или санкции ООН. Сам факт пребывания американских войск в САР является вопиющим нарушением международного права и актом агрессии против независимого государства и его граждан. Это означает, что каждый день присутствия сил Соединенных Штатов в арабской республике является преступлением», — резюмировал политолог.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Егор Баренцев
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    #дональд трамп #сша #сирия #иг #вкс рф #игил #евфрат #госдеп сша
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