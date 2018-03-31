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Мы фиксируем это в своих отчетах: в ОБСЕ признали «ползучее» наступление ВСУ в Донбассе
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    Мы фиксируем это в своих отчетах: в ОБСЕ признали «ползучее» наступление ВСУ в Донбассе

    20:11  31 Марта 2018
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    «Мы фиксируем это в своих отчетах»: в ОБСЕ признали «ползучее» наступление ВСУ в Донбассе

    Донецк, 31 марта. Первый заместитель СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг ответил на вопросы жителей Донецка, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Свою инициативу Хуг объяснил тем, что хочет поближе познакомится с жителями республики, рассказать им о принципах работы специальной мониторинговой миссии и ее целях. Встречу он начал с рассказа о себе и работе СММ.

    «В первую очередь я хотел бы отметить, что СММ расшифровывается как «специальная мониторинговая миссия», а не «минская миссия». Два основных направления нашей работы – мониторинг и способствование диалогу между сторонами. Мы пытаемся быть полезными, а не указывать пальцем на виновных и подливать масла в огонь», — говорит Александр Хуг.

    На встрече присутствовало около 50 жителей Донецка. Каждый мог задать любой интересующий вопрос. ФАН публикует подборку самых интересных и волнующих население вопросов, а также ответов, которые дал первый заместитель СММ ОБСЕ на Украине.

    — Что вы можете сказать о «ползучем» наступлении ВСУ в серых зонах? Они используют затишье для того, чтобы продвинуться дальше.

    — Мы фиксируем это в своих отчетах, которые вы можете прочитать на нашем сайте. Я не могу отдавать приказы представителям вооруженных сил, но стороны не должны использовать временные затишья в таких целях.

    «Мы фиксируем это в своих отчетах»: в ОБСЕ признали «ползучее» наступление ВСУ в Донбассе

    — Людей смущает, что ваш мандат несколько ограничивает ваши действия — вы можете только описывать то, что видите сами. Как вы считаете, надо ли его расширить?

    — Конечно, мне хотелось бы, чтобы ситуация в Донбассе улучшалась. Наш мандат дает нам возможность для маневра, но мы не видим главного — адекватной реакции сторон на наши отчеты. Если мы фиксируем продвижение одной из сторон вперед, то мы ожидаем от нее соответствующей реакции — отхода войск. Но этого не происходит.

    — В Донецке есть аллея ангелов — аллея в память о погибших детях Донбасса. Но никто не думает о них, никто не упрекает Украину в том, что она убила этих детей — Европа молчит. Зато по всему миру высылают российских дипломатов по делу Скрипаля. А на детей всей Европе наплевать, и Европа поддерживает Украину, эти убийства.

    — Вы правы во всем, и наша мониторинговая миссия в каждом отчете упоминает о страданиях людей. Но мы не вдаемся в политику.

    — Я занимаюсь фиксацией преступлений ВСУ — разрушений и гибели людей. Я считаю, что 2014 год был провальным для миссии ОБСЕ вы очень много упустили. К 2017 году вы улучшили свою работу, однако есть серьезные замечания. Например, в 2017 году была такая тенденция, когда при работе на территории ДНР, исследуя снаряды, вы не указывали направления, с которых они прилетели. Но когда такая работа велась на украинской территории, вы писали направление огня. Почему так? Это некомпетентность сотрудников ОБСЕ или злой умысел?

    — Действительно, в 2014 году мы не давали полной картины происходящего, потому что у нас было недостаточно ресурсов — всего по десять наблюдателей с каждой стороны. По мере развития вооруженного конфликта число сотрудников СММ возрастало, и сейчас мы даем максимально полную и объективную информацию.

    «Мы фиксируем это в своих отчетах»: в ОБСЕ признали «ползучее» наступление ВСУ в Донбассе

    — Кто начал войну в Донбассе? Ваше личное мнение.

    — Я не избегаю ответов, но СММ — не судья. Ситуация здесь не «черным по белому». Это осознают и стороны, которые по этой причине сели за стол переговоров в Минске. Они несут общую ответственность за происходящее.

    — Вы можете остановить войну за один день — прекратить кормить займами преступное правительство Украины: МВФ, который слушает ваши отчеты, дает Украине эти займы, и 80% этих денег идут на финансирование армии: закупка топлива, зарплаты. Будет ли принято в Европе решение о прекращение такой помощи Украине, о прекращении финансирования массовых убийств?

    — Если бы ответ был такой простой, нам не нужно было бы сегодня встречаться.

    — Если есть возможность прекратить войну, то присутствие ОБСЕ является необходимым. Не кажется ли вам, что отведение тяжелого вооружения приводит к локализации конфликта? Все равно ведь происходят обстрелы из минометов и война продолжается, только более локально, она более безопасна для Европы, так как не затрагиваются критические объекты инфраструктуры — одно можно, другое — нельзя. И этот вялотекущий конфликт будет длиться именно поэтому.

    — Первое, что стоит отметить — использование любых средств поражения запрещено «Минском», несмотря на калибр. Развод тяжелого вооружения — это один пункт из комплекса минских соглашений. И миномет калибром 82 мм — это тот вид вооружения, который не ведет огонь избирательно. Наличие подобных вооружений становятся причиной недоверия между сторонами. Например, с одной стороны стоит РСЗО «Град» и танки, а другая сторона применяет контрмеры. Поэтому сам отвод этих вооружений не посодействует решению конфликта. Плюс к этому еще одна проблема — мы фиксируем наличие вооружения по обе стороны линии соприкосновения — там, где его не должно быть. И во многих местах позиции сторон находятся слишком близко друг к другу. Этому поможет еще одна мера — разведение войск.

    — Насколько хорошо вы выполняете свою работу по способствованию достижения мира?

    — Независимо от моего желания, остановить эту войну могут только стороны конфликта. Мне кажется, СММ этого хочет больше, чем они. Не в наших интересах, чтобы ситуация ухудшалась. Был один ирландский писатель, который говорил: «Мир достигается большими каплями». Мы этих капель не видим, либо они очень маленькие.

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    Автор: Анастасия Вальдамирова
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    #днр #всу #донбасс #украина #лнр #обсе
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