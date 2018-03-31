Дубль Оланаре принес «Амкару» победу над «Локомотивом»
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Москва, 31 марта. Футбольный клуб «Амкар» в домашнем матче со столичным «Локомотивом» одержал победу. Поединок завершился со счетом 2:1.
Уступили «Амкару» в Черкизове. #АмкарЛоко 2:1 (0:1). pic.twitter.com/QTcRrHxzOG— ФК Локомотив (@fclokomotiv) March 31, 2018
Дубль оформил нигерийский нападающий пермяков Аарон Оланаре. У железнодорожников отличился португальский хавбек Мануэл Фернандеш.
На 90-й минуте с поля был удален за две желтые карточки игрок «Локомотива» Игорь Денисов, который пропустит следующую игру против «Ростова».
«Амкар» набрал 25 очков и поднялся на 12-ю строчку турнирной таблицы РФПЛ, у «Локомотива» осталось 49 очков.
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