Дубль Оланаре принес «Амкару» победу над «Локомотивом»

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Москва, 31 марта. Футбольный клуб «Амкар» в домашнем матче со столичным «Локомотивом» одержал победу. Поединок завершился со счетом 2:1.

Дубль оформил нигерийский нападающий пермяков Аарон Оланаре. У железнодорожников отличился португальский хавбек Мануэл Фернандеш.

На 90-й минуте с поля был удален за две желтые карточки игрок «Локомотива» Игорь Денисов, который пропустит следующую игру против «Ростова».

«Амкар» набрал 25 очков и поднялся на 12-ю строчку турнирной таблицы РФПЛ, у «Локомотива» осталось 49 очков.

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