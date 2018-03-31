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Азаров объяснил, почему Киев замалчивает голодовку Савченко
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    Азаров объяснил, почему Киев замалчивает голодовку Савченко

    16:36  31 Марта 2018
    2427

    Азаров объяснил, почему Киев замалчивает голодовку Савченко

    Москва, 31 марта. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров объяснил, почему украинские политики, общественные деятели и средства массовой информации не афишируют голодовку депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко. Азаров напомнил, что Савченко объявила голодовку после ареста по делу о подготовке государственного переворота на Украине. 

    «Народный депутат Украины, герой Украины Надежда Савченко восьмой день продолжает голодовку. Об этом свидетельствуют соответствующие документы по изолятору, где она содержится. В этом могут убедиться и депутаты, и политики. Однако они не торопятся это делать. Замалчивают этот факт и СМИ. Нет плакатов в Верховной раде. Как это понимать? Теперь, оказывается, киевскому режиму пиар не нужен», — написал Азаров на своей странице в Facebook.

    Напомним, 22 марта депутаты Верховной рады лишили Надежду Савченко неприкосновенности, а также дали согласие на ее привлечение к уголовной ответственности и арест. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что ведомство обладает неопровержимыми доказательствами участия Савченко в подготовке государственного переворота на Украине, а также в организации теракта в здании украинского парламента. 23 марта суд арестовал Савченко на два месяца, после чего она объявила голодовку, а также заявила, что российские СИЗО лучше украинских.

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    Автор: Алексей Громов
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    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #украина #савченко #азаров #голодовка
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