Сирия: автобус с боевиками из Восточной Гуты попал в аварию, есть погибшие

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Москва, 31 марта. Автобус, перевозивший боевиков и членов их семей из сирийской Восточной Гуты в провинцию Идлиб, попал в автомобильную аварию. Об этом сообщает телеграм-канал WarJournal.

«Автобус, вывозивший боевиков и членов их семей из Восточной Гуты в провинцию Идлиб, попал в аварию. По предварительным данным, 15 человек погибли», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что контртеррористическая операция в Восточной Гуте в Сирии близится к завершению. Через открытые по инициативе России гуманитарные коридоры зону боевых действий смогли покинуть десятки тысяч мирных жителей региона, после этого боевики, оказавшись без живого щита, были вынуждены принять решение о капитуляции. С начала действия гуманитарных пауз Восточную Гуту покинули 135 тысяч человек.

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