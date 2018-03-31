Сирия: последняя группа боевиков готовится к выходу из южного форпоста в Восточной Гуте

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Дамаск, 31 марта. Последняя группа боевиков и их семьи готовятся к выходу в провинцию Идлиб из крупнейшего форпоста на юге Восточной Гуты, сообщил осведомленный источник в службе безопасности Сирии.

Последняя группа боевиков покидает населенные пункты Джобар, Замальке, Эрбин и Эйн-Терма в Восточной Гуте, перемещаясь в Идлиб. По словам источника, эти поселения будут полностью освобождены от боевиков, пишет РИА Новости.

Отмечается, что южный форпост боевиков в Восточной Гуте был одним из самых опасных для Дамаска. Участники незаконных вооруженных формирований из Джобар и Эйн-Терма регулярно обстреливали центр и жилые кварталы столицы Сирии. После вывода боевиков из южного форпоста под контролем террористов остается единственный населенный пункт в Восточной Гуте — Дума.

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