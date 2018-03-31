МВД Британии объяснило досмотр самолета «Аэрофлота» в Лондоне

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Лондон, 31 марта. Досмотр самолета «Аэрофлота» в аэропорту «Хитроу» прошел в рамках процедур по защите от организованной преступности, говорится в письменном заявлении замглавы МВД Великобритании Бена Уолласа.

В Британии назвали обычной процедурой досмотр российского самолета. Как заявил МИД страны, процедура осуществлялась в рамках «защиты от оргпреступности» и тех лиц, которые пытаются провезти в страну наркотики или оружие. Бен Уоллес добавил, что после соответствующей проверки экипаж смог вылететь по намеченному маршруту.

Напомним, что 30 марта британские власти провели досмотр самолета, направлявшегося из Лондона в Москву. Причины досмотра не объяснили, акт не составляли, однако потребовали, чтобы экипаж покинул салон лайнера. Российская дипмиссия в Лондоне направила ноту в адрес властей Британии, потребовав объяснений.



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