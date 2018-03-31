Lexus предложил водителям облизывать руль автомобиля для запуска двигателя

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Москва, 31 марта. Производители автомобилей Lexus предложили принципиально новый подход к покупке транспортного средства. Японский бренд совместно с концерном 23andMe, представил новый вид шуточной услуги по генетической диагностике.

С 1 апреля 2018 года любой желающий приобрести автомобиль Lexus может прийти в салон сдать свою слюну, после анализа которой, автопроизводитель доставит покупателю автомобиль, который будет настроен с учетом особенностей организма клиента. Кроме того, на руле имеется специальный сенсор, который распознает ДНК владельца автомобиля. Это своего рода противоугонная система, которую можно разблокировать, попросту лизнув рулевое колесо.

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