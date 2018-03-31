Более 10 российских туристов пострадали в ДТП в Польше

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Варшава, 31 марта. Одиннадцать российских туристов пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Польше. Об этом в субботу передает телеканал TVN24.

По данным телеканала, на шоссе №34 в Нижнесилезском воеводстве автобус, в салоне которого были российские туристы, врезался в легковой автомобиль.

«В результате происшествия были ранены 11 из 33 находившихся в автобусе человек. Одного из них пришлось доставлять в медицинское учреждение на вертолете», — следует из сообщения телеканала.

Отмечается, что ранения получил и водитель машины, которая столкнулась в автобусом.

Согласно информации местных властей, в автобусе находились российские путешественники, которые возвращались из Праги.

В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины ДТП.

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