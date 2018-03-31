На стадионе «Динамо» установили легендарные меркуровские барельефы. ФАН-ТВ

В закладки

Легендарные барельефы выдающегося советского скульптора Сергея Меркурова вернулись на фасады Северной и Южной трибун Центрального стадиона «Динамо», которые они украшали более 80 лет.

«Это следы птичьих лап, которые оставили нам птицы 20–30 годов», — говорит реставратор Алексей Тихонов.

Он с гордостью осматривает свое детище. В толще стены – привет потомкам от советских пернатых. Снаружи – подлинное произведение искусства – точь-в-точь как у скульптора Сергея Меркурова. Возрожденные динамовские барельефы 34 метра в длину и 12 в высоту – обрели первозданный вид и новый дом – в будущем музее Центрального стадиона «Динамо».

«Я приложил максимум усилий для того, чтобы сделать их так, чтобы мои дети, внуки, приходя со мной на стадион, я бы им мог похвастаться и сказать, что это сделал я!», — заявил реставратор.

Обновленные северный и южный меркуровские барельефы впервые встретились лицом к лицу. В экспозиции на нулевом этаже спасенные подлинники смогут увидеть все желающие. Легендарные сюжеты из смеси глины, песка и цемента – как есть – само воплощение соцреализма. На южном – парад физкультурников – готовятся к обороне. На северном – советские граждане спешат на работу – в поля и на завод.

Декоративные плиты, прославляющие мощь молодой советской державы, украшали фасады стадиона «Динамо» с 1933 года. За 80 лет произведения искусства рассыпались на 7 тысяч осколков. Некоторые части в буквальном смысле пришлось создавать заново. Фотографий и эскизов не сохранилось.

«Мы предположили, что здесь должен быть бегун. Но как он бежал, так ли у него была голова, так ли у него были руки – это уже, скажем так, творчество наших скульпторов. Поэтому мы это выделили и оставили в пластилине, чтобы это было видно, опять же, по Венецианской конвенции, что это новодел», — делится секретами работы Алексей Тихонов.

Собирали осколки прямо на бетонных плитах. В строящемся комплексе «ВТБ Арена парк» разбили мастерскую. Здесь барельефы реставрировали и отливали формы для копий. За полтора года команда специалистов должна была сохранить все, что возможно. Не взирая на экстремальные условия.

«Помимо того, что здесь была стопроцентная влажность, здесь была температура не выше пяти градусов тепла. То есть работать в таких условиях ну невозможно. Руки мерзнут, все мерзнет. А приходилось работать чуть ли не сутками», — вспоминает Алексей Тихонов.

Теперь бетонные копии барельефов украшают северный и южный фасады стадиона. Здесь была бы пустая стена, если бы не масштабная реконструкция всего «Динамо». Амбициозный проект – комплекс «ВТБ Арена парк» – вдохнул в центральный стадион жизнь. Ремонт подходит к концу, главные испытания – позади.

В том числе, и для нового поля. Натуральный рулонный газон площадью в 7500 кв метров успешно пережил свою первую зиму, не помеха ему и холодный снежный март. Трава показалась, значит, стадион уже готов к футболу.

«Под футбольным полем находится торговый центр, под них подземная парковка. Для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу торгового центра, здесь очень серьезная система гидроизоляции. Мы ее в том году после установки тестировали, мы ее разделили на шесть частей, каждую мы заливали водой 20 см. Трое суток мы ждали и смотрели, ходит она или не уходит. Естественно, она никуда не ушла, соответственно, гидроизоляция функционирует на все 100%", — рассказал о работе коммерческий директор ЗАО «Спортико» Андрей Канунников.

Обновленный стадион получил имя голкипера Льва Яшина. Смонтированы новые трибуны и медиатабло. Осталось установить ворота. На западной трибуне – медиафасад, площадью в 800 кв. м. Над ним – витринные окна ресторана – выходят прямо на поле. Уже 5 июня здесь должен пройти матч Россия-Турция – последняя контрольная игра сборной России перед Чемпионатом мира по футболу.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.