Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Общество
На стадионе «Динамо» установили легендарные меркуровские барельефы. ФАН-ТВ
Спорт
Чемпион мира Петухов завоевал золото в лыжном марафоне Праздника Севера в Мурманске
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    На стадионе «Динамо» установили легендарные меркуровские барельефы. ФАН-ТВ

    16:11  31 Марта 2018  /обновлено: 17:08  31 Марта 2018
    459

    Легендарные барельефы выдающегося советского скульптора Сергея Меркурова вернулись на фасады Северной и Южной трибун Центрального стадиона «Динамо», которые они украшали более 80 лет.

    «Это следы птичьих лап, которые оставили нам птицы 20–30 годов», — говорит реставратор Алексей Тихонов.

    Он с гордостью осматривает свое детище. В толще стены – привет потомкам от советских пернатых. Снаружи – подлинное произведение искусства – точь-в-точь как у скульптора Сергея Меркурова. Возрожденные динамовские барельефы 34 метра в длину и 12 в высоту – обрели первозданный вид и новый дом – в будущем музее Центрального стадиона «Динамо».

    «Я приложил максимум усилий для того, чтобы сделать их так, чтобы мои дети, внуки, приходя со мной на стадион, я бы им мог похвастаться и сказать, что это сделал я!», — заявил реставратор.

    Обновленные северный и южный меркуровские барельефы впервые встретились лицом к лицу. В экспозиции на нулевом этаже спасенные подлинники смогут увидеть все желающие. Легендарные сюжеты из смеси глины, песка и цемента – как есть – само воплощение соцреализма. На южном – парад физкультурников – готовятся к обороне. На северном – советские граждане спешат на работу – в поля и на завод.

    На стадионе «Динамо» установили легендарные меркуловские барельефы. ФАН-ТВ

    Декоративные плиты, прославляющие мощь молодой советской державы, украшали фасады стадиона «Динамо» с 1933 года. За 80 лет произведения искусства рассыпались на 7 тысяч осколков. Некоторые части в буквальном смысле пришлось создавать заново. Фотографий и эскизов не сохранилось.

    «Мы предположили, что здесь должен быть бегун. Но как он бежал, так ли у него была голова, так ли у него были руки – это уже, скажем так, творчество наших скульпторов. Поэтому мы это выделили и оставили в пластилине, чтобы это было видно, опять же, по Венецианской конвенции, что это новодел», — делится секретами работы Алексей Тихонов.

    Собирали осколки прямо на бетонных плитах. В строящемся комплексе «ВТБ Арена парк» разбили мастерскую. Здесь барельефы реставрировали и отливали формы для копий. За полтора года команда специалистов должна была сохранить все, что возможно. Не взирая на экстремальные условия.   

    «Помимо того, что здесь была стопроцентная влажность, здесь была температура не выше пяти градусов тепла. То есть работать в таких условиях ну невозможно. Руки мерзнут, все мерзнет. А приходилось работать чуть ли не сутками», — вспоминает Алексей Тихонов.

    Теперь бетонные копии барельефов украшают северный и южный фасады стадиона. Здесь была бы пустая стена, если бы не масштабная реконструкция всего «Динамо». Амбициозный проект – комплекс «ВТБ Арена парк» – вдохнул в центральный стадион жизнь. Ремонт подходит к концу, главные испытания – позади.

    На стадионе «Динамо» установили легендарные меркуловские барельефы. ФАН-ТВ

    В том числе, и для нового поля. Натуральный рулонный газон площадью в 7500 кв метров успешно пережил свою первую зиму, не помеха ему и холодный снежный март. Трава показалась, значит, стадион уже готов к футболу.

    «Под футбольным полем находится торговый центр, под них подземная парковка. Для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу торгового центра, здесь очень серьезная система гидроизоляции. Мы ее в том году после установки тестировали, мы ее разделили на шесть частей, каждую мы заливали водой 20 см. Трое суток мы ждали и смотрели, ходит она или не уходит. Естественно, она никуда не ушла, соответственно, гидроизоляция функционирует на все 100%", — рассказал о работе коммерческий директор ЗАО «Спортико» Андрей Канунников.

    Обновленный стадион получил имя голкипера Льва Яшина. Смонтированы новые трибуны и медиатабло. Осталось установить ворота. На западной трибуне – медиафасад, площадью в 800 кв. м. Над ним – витринные окна ресторана – выходят прямо на поле. Уже 5 июня здесь должен пройти матч Россия-Турция – последняя контрольная игра сборной России перед Чемпионатом мира по футболу.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Анастасия Алексеева; Борис Гришин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Тулеев на видео объявил о своей досрочной отставке после трагедии в Кемерово

      7:22 1 Апреля 2018 950
      Читать
      6:00
      Сегодня

      Сирия итоги за сутки на 1 апреля 06.00: курды притесняют жителей Ракки, требование к «Джейш Аль-Ислам» в Гуте
      1:20
      Сегодня

      Сирия: 128 человек покинули Восточную Гуту через гумкоридор Мухайям Аль-Вафедин за сутки

      1:09
      Сегодня

      Сирия: в ходе масштабной операции в Восточной Гуте освобождены 34 заложника

      0:33
      Сегодня

      Россия поставила под сомнение объяснения Британии по обыску самолета «Аэрофлота»

      23:19
      Вчера

      СБУ закрыла въезд российским дипломатам, высланным из США

      В Кемерово суд определяет меру пресечения для Юлии Богдановой

      7:57 31 Марта 2018 4323

      На страже импортозамещения: спецкатер и яхту для вечеринок представили на «Moscow Boat show». ФАН-ТВ

      16:25 30 Марта 2018
      3191

      Весна-лето 2018 в стиле Малевича: Валентин Юдашкин представил в Петербурге новую коллекцию . ФАН-ТВ

      12:23 30 Марта 2018
      3133

      Министерство культуры разработало законопроект для борьбы с перекупщиками билетов. ФАН-ТВ

      18:19 29 Марта 2018
      2096

      В Москве презентовали две выставки, связанные с военной тематикой. ФАН-ТВ

      16:20 29 Марта 2018
      1350
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Тулеев попросил о досрочной отставке с поста губернатора Кемеровской области

      Тулеев попросил о досрочной отставке с поста губернатора Кемеровской области

      6:59   1 Апреля 2018
      396
      Сирия: успехи в Восточной Гуте показали перспективность склонения боевиков к миру — МО РФ

      Сирия: успехи в Восточной Гуте показали перспективность склонения боевиков к миру — МО РФ

      1:25   1 Апреля 2018
      954
      Сирия: более 41 тысячи боевиков и членов их семей покинули Восточную Гуту

      Сирия: более 41 тысячи боевиков и членов их семей покинули Восточную Гуту

      1:15   1 Апреля 2018
      603
      Пушков назвал абсурдным договор Киева с Россией, который готовит МИД Украины

      Пушков назвал абсурдным договор Киева с Россией, который готовит МИД Украины

      0:01   1 Апреля 2018
      2632