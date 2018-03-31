Глава СК РФ поручил проверить жалобы к работе экстренных служб при пожаре в Кемерово

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Кемерово, 31 марта. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе встречи с жителями Кемерово, где в минувшее воскресенье в результате крупного пожара погибли 64 человека, пообещал проверить жалобы к работе экстренных служб при пожаре. Об этом говорится на сайте ведомства.

«В связи с поступившими обращениями Александр Бастрыкин дал ряд конкретных указаний следственной группе», — следует из сообщения.

Отмечается, что председатель СК России поручил следователям внимательно проанализировать все данные, поступившие от родных погибших и пострадавших, и в частности жалобы к работе экстренных служб при пожаре.

Кроме того, Бастрыкин пообещал проводить встречи с пострадавшими на регулярной основе и предложил жителям помощь в решении других социальных проблем.

Напомним, 25 марта в результате крупного пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли, по официальным данным, 64 человека.

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