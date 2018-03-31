Материально не заинтересованы: Кисляк объяснил резкое ухудшение отношений РФ и США

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Москва, 31 марта. Резкое ухудшение отношений США и РФ связано с низкой взаимной экономической заинтересованностью двух стран. Такое мнение выразил бывший российский посол в США Сергей Кисляк.

Сенатор Сергей Кисляк принял участие в работе Столыпинского форума. Он прокомментировал вопрос о стремительном ухудшении российско-американских отношений. По его данным, товарооборот между странами в 2011 году достигал меньше 1 процента, сейчас он находится на уровне менее 0,5%, стороны «материально не заинтересованы».

«У американцев очень узка прослойка людей, которые материально заинтересованы в хороших отношениях с нами. Американцы для нас тоже не первые в списке приоритетных экономических партнеров», – пояснил бывший посол.

Кроме того, он считает, что отсутствие материальной заинтересованности провоцирует русофобскую политику властей и разгул пропаганды в СМИ.

«В условиях антироссийской истерии люди в Конгресс голосуют, зачастую не читая документов», — подчеркнул Кисляк.

Сенатор добавил, что никто в американском истеблишменте и Конгрессе не оглядывается на мнение простых граждан. Дипломат акцентировал внимание на том, что «придумать экономические связи из воздуха невозможно».

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