Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
#Соцсети
«Фильм ужасов»: россияне отреагировали на видео первых минут пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
Спорт
Чемпион мира Петухов завоевал золото в лыжном марафоне Праздника Севера в Мурманске
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Фильм ужасов»: россияне отреагировали на видео первых минут пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

    16:03  31 Марта 2018  /обновлено: 17:14  31 Марта 2018
    4176

    «Фильм ужасов»: россияне отреагировали на видео первых минут пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

    Москва, 31 марта. В субботу в Сети появилась видеозапись первых минут пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Россияне отреагировали на страшные кадры, выразив свое сочувствие семьям погибших и опубликовавшему ролик Игорю Вострикову, который потерял в пожаре жену, троих детей и сестру.

    «Всех очень жалко, деток и взрослых, все хотели жить, но судьба распорядился вот так, это страшно. Всем искренние соболезнования, погибшим земля пухом», — написала Наталья Александрова.

    «Фильм ужасов»: россияне отреагировали на видео первых минут пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

    Кадры первых минут эвакуации из кинотеатра в «Зимней вишни», откуда не смогли спастись более 40 детей, пришедшие на мультфильм «Шерлок Гномс», для некоторых пользователей оказались слишком тяжелыми.

    «Извините, я не могу это смотреть. Словно фильм ужасов. Такой шок в голове. Сердце просто разрывается. Я не знаю, как это описать», — отметила Наталья Васильева.

    «Фильм ужасов»: россияне отреагировали на видео первых минут пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

    «Боже, я как посмотрю, послушаю его — мне сразу плакать хочется, как все-таки это все тяжело!» — в свою очередь написала Наталья Кузьмина.

    «Фильм ужасов»: россияне отреагировали на видео первых минут пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

    Многие россияне в комментариях к видео выражали поддержку Вострикову.

    «Это страшно! Дай Бог ему сил пережить это и начать снова жить, а не существовать. Потому что забыть он это никогда не сможет. Это не черная полоса в жизни, которая проходит. Это боль и горе на всю жизнь», — поделилась мнением Юлия Счастьева.

    «Фильм ужасов»: россияне отреагировали на видео первых минут пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

    Пользователи соцсети поблагодарили мужчину, потерявшего в страшном пожаре практически всю семью, за то, что он не сдался, в настоящее время пытается выяснить обстоятельства трагедии и добиться того, чтобы все виновные в произошедшем были наказаны.

    «Он прекрасно понимает, что единственное, что сейчас может сделать для своих погибших родных и других пострадавших, это бороться за правду, за справедливость, на чем он и старается изо всех сил сосредоточиться. И спасибо ему за это», — подчеркнула Инна Чупрова.

    «Терять ему больше нечего! Единственный смысл остался разобраться во всем, наказать виновных, предотвратить подобные трагедии. Вот он всецело и отдается поиску правды и правильно делает», — поддержала Екатерина Хадыка.

    Напомним, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье, 25 марта. В огне погибли 64 человека, более 40 из них – дети. Еще 79 человек пострадали. Причиной трагедии стало несоблюдение правил пожарной безопасности.

    Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что число фигурантов дела о пожаре в Кемерово увеличится. В субботу, как писала «Газета Кемерова», суд арестовал и отправил в следственный изолятор гендиректора компании-собственника «Зимней вишни» Юлию Богданову. 

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Тулеев на видео объявил о своей досрочной отставке после трагедии в Кемерово

      7:22 1 Апреля 2018 950
      Читать
      6:00
      Сегодня

      Сирия итоги за сутки на 1 апреля 06.00: курды притесняют жителей Ракки, требование к «Джейш Аль-Ислам» в Гуте
      1:20
      Сегодня

      Сирия: 128 человек покинули Восточную Гуту через гумкоридор Мухайям Аль-Вафедин за сутки

      1:09
      Сегодня

      Сирия: в ходе масштабной операции в Восточной Гуте освобождены 34 заложника

      0:33
      Сегодня

      Россия поставила под сомнение объяснения Британии по обыску самолета «Аэрофлота»

      23:19
      Вчера

      СБУ закрыла въезд российским дипломатам, высланным из США

      В Кемерово суд определяет меру пресечения для Юлии Богдановой

      7:57 31 Марта 2018 4323

      На страже импортозамещения: спецкатер и яхту для вечеринок представили на «Moscow Boat show». ФАН-ТВ

      16:25 30 Марта 2018
      3191

      Весна-лето 2018 в стиле Малевича: Валентин Юдашкин представил в Петербурге новую коллекцию . ФАН-ТВ

      12:23 30 Марта 2018
      3133

      Министерство культуры разработало законопроект для борьбы с перекупщиками билетов. ФАН-ТВ

      18:19 29 Марта 2018
      2096

      В Москве презентовали две выставки, связанные с военной тематикой. ФАН-ТВ

      16:20 29 Марта 2018
      1350
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Тулеев попросил о досрочной отставке с поста губернатора Кемеровской области

      Тулеев попросил о досрочной отставке с поста губернатора Кемеровской области

      6:59   1 Апреля 2018
      396
      Сирия: успехи в Восточной Гуте показали перспективность склонения боевиков к миру — МО РФ

      Сирия: успехи в Восточной Гуте показали перспективность склонения боевиков к миру — МО РФ

      1:25   1 Апреля 2018
      954
      Сирия: более 41 тысячи боевиков и членов их семей покинули Восточную Гуту

      Сирия: более 41 тысячи боевиков и членов их семей покинули Восточную Гуту

      1:15   1 Апреля 2018
      603
      Пушков назвал абсурдным договор Киева с Россией, который готовит МИД Украины

      Пушков назвал абсурдным договор Киева с Россией, который готовит МИД Украины

      0:01   1 Апреля 2018
      2632