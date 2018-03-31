«Фильм ужасов»: россияне отреагировали на видео первых минут пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

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Москва, 31 марта. В субботу в Сети появилась видеозапись первых минут пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Россияне отреагировали на страшные кадры, выразив свое сочувствие семьям погибших и опубликовавшему ролик Игорю Вострикову, который потерял в пожаре жену, троих детей и сестру.

«Всех очень жалко, деток и взрослых, все хотели жить, но судьба распорядился вот так, это страшно. Всем искренние соболезнования, погибшим земля пухом», — написала Наталья Александрова.

Кадры первых минут эвакуации из кинотеатра в «Зимней вишни», откуда не смогли спастись более 40 детей, пришедшие на мультфильм «Шерлок Гномс», для некоторых пользователей оказались слишком тяжелыми.

«Извините, я не могу это смотреть. Словно фильм ужасов. Такой шок в голове. Сердце просто разрывается. Я не знаю, как это описать», — отметила Наталья Васильева.

«Боже, я как посмотрю, послушаю его — мне сразу плакать хочется, как все-таки это все тяжело!» — в свою очередь написала Наталья Кузьмина.

Многие россияне в комментариях к видео выражали поддержку Вострикову.

«Это страшно! Дай Бог ему сил пережить это и начать снова жить, а не существовать. Потому что забыть он это никогда не сможет. Это не черная полоса в жизни, которая проходит. Это боль и горе на всю жизнь», — поделилась мнением Юлия Счастьева.

Пользователи соцсети поблагодарили мужчину, потерявшего в страшном пожаре практически всю семью, за то, что он не сдался, в настоящее время пытается выяснить обстоятельства трагедии и добиться того, чтобы все виновные в произошедшем были наказаны.

«Он прекрасно понимает, что единственное, что сейчас может сделать для своих погибших родных и других пострадавших, это бороться за правду, за справедливость, на чем он и старается изо всех сил сосредоточиться. И спасибо ему за это», — подчеркнула Инна Чупрова.

«Терять ему больше нечего! Единственный смысл остался разобраться во всем, наказать виновных, предотвратить подобные трагедии. Вот он всецело и отдается поиску правды и правильно делает», — поддержала Екатерина Хадыка.

Напомним, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье, 25 марта. В огне погибли 64 человека, более 40 из них – дети. Еще 79 человек пострадали. Причиной трагедии стало несоблюдение правил пожарной безопасности.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что число фигурантов дела о пожаре в Кемерово увеличится. В субботу, как писала «Газета Кемерова», суд арестовал и отправил в следственный изолятор гендиректора компании-собственника «Зимней вишни» Юлию Богданову.

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