Донбасс сегодня: Луганск под огнем, ВСУ стягивают военную технику и мобилизуют резервы

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Донбасс, 31 марта. Перемирие сорвано украинской стороной, огонь ведется на всех направлениях. Киев забрасывает в Донбасс новую технику и мобилизует «запасников» и молодежь. «Крупный улов» украинской полиции оказался фейковым пиар-ходом. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

«Пасхальное» перемирие так и не наступило

В первые сутки «пасхального» перемирия киевские силовики по нарушениям и количеству выпущенных по ДНР и ЛНР боеприпасов побили рекорд всей первой недели «весеннего» перемирия. Под огнем оказались окраины Донецка, Луганска и более 10 населенных пунктов на других направлениях. Применялись минометы и гранатометы, зафиксировано применение 122-мм гаубиц. Штатные пушки боевых машин пехоты и крупнокалиберные пулеметы работали полные сутки без умолку.

ВСУ перебрасывают подкрепление

К «пасхальному» перемирию украинские войска подогнали новую порцию тяжелой техники и систем вооружений, сосредоточив их вблизи линии соприкосновения. Разведка Донецкой народной республики выявила только танков, бронетранспортеров и БМП более 100 единиц. Также зафиксированы «Акации» — самоходные 152-мм гаубицы, «Гвоздики» (122 мм) и знаменитые реактивные системы залпового огня «Град». Всего этого «добра» украинские силовики навезли более 150 единиц.

Новая мобилизация

Также к «пасхальному», или уже к следующему, «хлебному», перемирию, на Украине начинается очередная волна мобилизации для восполнения некомплекта боевых частей и соединений на передовой. Призыву подлежат мужчины от 20 до 27 лет, норма, установленная военным командованием ВСУ — 15 тысяч бойцов.

При этом разведка ДНР, получив доступ к социсследованиям украинских военкоматов, сообщает: в этом году на 35% сократилось число желающих идти в армию Украины, а в 2017 их было меньше, чем в 2016 на 27%. При этом, как отмечают военные ДНР, своих детей командиры украинской армии отдают служить в «блатные» части — Госпогранслужбу, транспортные части и так далее.

Дыры в обороне

Кроме новых призывников киевское командование отзывает из запаса офицеров для комплектования ими должностей — командиров взводов. Зачастую за плечами у отозванных лишь высшее образование и курсы военной подготовки, навыки ведения боевых действий отсутствуют напрочь. Но, как говорится, задавать вопросы в украинской армии не принято — всех на передовую, защищать киевский режим.

«Резервная сотня» ОУН-Восток (ОУН — организация, которая запрещена на территории РФ) переброшена из Черниговской области на передний край Каменки Донецкой области (к северу от Донецка) для закрытия брешей в обороне на данном направлении. В том же районе «держат оборону» от «сепаратистов» подразделения запрещенных в России «Правого сектора»1 и «Украинской добровольческой армии».

Неделя «перемог»

Украинские правоохранители отрапортовали о чуть ли не самой успешной неделе за всю работу программы Службы безопасности Украины «Тебя ждут дома». Киевские средства массовой информации сообщают о троих сдавшихся «боевиках» ДНР. Каждому придуман возраст и место прописки. Чего не придумали и не явили миру — доказательства их существования, фото- или видео- допроса и идентификационные данные для проверки их на предмет причастности к корпусам республик. Но это не самое важное.

Красивым слогом сетевые издания Киева нарисовали маршрут одного из сдавшихся. Мужчина является гражданином РФ (по информации СМИ, документы не предъявлены), в 2014 воевал за ДНР, а после захвата Артемовска Донецкой области украинскими войсками бежал и три года скрывался. Поносило беднягу и по России, и по Крыму, и даже по Украине. Видимо, не найдя другого выхода, мужчина вернулся в зону АТО и сдался украинской полиции. Версия, прямо скажем, на уровне «Санта-Барбары».

«Путешественника из ДНР», стенания которого описаны выше, также не предъявили объективам СМИ. Из его уст рассказа тоже никто не слышал, как и не видел российского паспорта. Поэтому пока «крупный улов» украинских правоохранителей оказывается лишь «крупным уловом» киевских СМИ, раструбивших о крупной «перемоге над ворогом», а на самом деле лишь победивших в очередной раз сознание своей аудитории.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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