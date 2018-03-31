Посол РФ в Лондоне связал «дело Скрипаля», убийство Глушкова и обыск лайнера в «Хитроу»

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Москва, 31 марта. Посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что «дело Скрипаля», смерть российского предпринимателя Николая Глушкова и досмотр авиалайнера «Аэрофлота» в лондонском аэропорту Хитроу являются звеньями одной цепи.

«И провокация в Солсбери, и убийство Глушкова, как мы теперь понимаем, и то, что произошло в Хитроу, - это все одна цепочка. С этим, конечно, мы будем внимательно разбираться, но один вывод можно сделать - это то, что британская сторона в данном случае ведет себя очень безответственно», — сказал Яковенко в эфире телеканала «Россия-1».

Накануне, британская таможенная служба провела досмотр самолета А-321 компании «Аэрофлот», который прилетел в лондонский аэропорт «Хитроу» из «Шереметьево». В «Аэрофлоте» заявили, что «в момент досмотра британцы заставили членов экипажа покинуть самолет, остался лишь командир воздушного судна, который был изолирован в кабине».

Позднее власти Великобритании заявили, что досмотр был обычной проверкой воздушного средства, прибывающего рейсом из «страны высокого риска», и не связан с «делом Скрипаля».

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