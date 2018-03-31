«Предложен паритет»: Захарова объяснила высылку из РФ 50 британских дипломатов

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Москва, 31 марта. Более 50 дипломатов и сотрудников дипмиссии Британии в РФ должны будут вернуться на родину, чтобы численность британских и российских дипломатов в двух странах была паритетной. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в Facebook.

Британия ранее выслала 23 российских дипломата, Москва ответила тем же. Затем Лондон «провел кампанию по высылку российских дипломатов из стран ЕС», написала Захарова. В связи данными шагами британским властей российская сторона потребовала у Лондона в месячный срок сократить число сотрудников дипмиссий в России.

«Другими словами, предложен паритет. Разница между численным составом более 50 человек в пользу британской стороны», — отметила представитель внешнеполитического ведомства РФ.

Ранее ряд европейских стран, а также США, Канада, Украина выслали российских дипломатов, выразив «солидарность» с позицией Британии по делу Скрипаля. В Москве неоднократно говорили о готовности оказать содействие в расследовании, однако британцы не передают материалы дела под различными предлогами.

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