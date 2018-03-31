В Киеве сравнили «деградирующую» Европу с «подобием супермаркета»

В закладки

Киев, 31 марта. Европа деградировала и стала «неким подобием супермаркета, по которому неторопливой походкой идет российский «Газпром» и кладет себе в корзину одного топового политика за другим». Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Вене Александр Щерба.

Он отметил, что Европа все равно желает сблизиться с Россией, и в какой-то момент примирение наступит. Киевский дипломат понимает, что конфликт с российской стороной противоречит экономическим интересам Европейского союза.

Щерба добавил, что европейским политикам удобнее считать, что на Украине идет гражданская война, в которой они выступают миротворцами.

«И все же, от условий и обстоятельств примирения Евросоюза и России будет зависеть дискредитация или утверждение европейской идеи. С этой точки зрения Украина — исторический тест Единой Европы. То есть, сдадут Украину — продадут душу. Поэтому сдавать нас «с потрохами» никто не будет», — заявил украинский посол.

По его мнению, европейские страны будут искать компромисс «между капитуляцией и конфронтацией».

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.