Выставка «Невозможное неизбежно. Идеи, которые меняют мир». ФАН-ТВ

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Идеи, которые меняют мир. Еврейский музей и центр толерантности представляет выставку изобретений. Здесь как исторические прототипы, так и технологии будущего.

Например, экспонат в виде спиральной лестницы не что иное, как технология, позволяющая создавать автоматизированные агрокомплексы где угодно: хоть в пустыне, хоть музее. Между прочим, этот экспонат съедобный.

«Это вертикальный сад. Там растут на гидропонике различные травы для нашего стола. В пятницу мы снимем урожай базилика и съедим, — говорит куратор выставки «Невозможное неизбежно» Катя Крылова.

Экспозиция поделена на зоны. В исторической можно увидеть прототипы современных гаджетов.Например самый первый в мире компьютер. PET2001. Его резиновая клавиатура и забавный дизайн не оставит без улыбки истинных любителей старых компьютеров.В зоне настоящего - разработки молодых ученых.

Наши предки сильно бы удивились, узнав, что их самые дерзкие идеи уместятся в небольшую коробочку. Например, аппарат, который позволяет диагностировать онкологию при помощи смартфона, а при помощи специальной программы люди с диабетом могут самостоятельно следить и контролировать болезнь.

«Очень удивила новая технология в медицине — СКЛ аппараты для сахарного диабета. Так как у меня отец диабетик хотелось бы, чтобы это побыстрее вышло в жизнь» — делится впечатлениями посетитель выставки «Невозможное неизбежно» Елена Скуратович.

Очень многие успешные технологии и проекты были забыты, Но спустя тысячелетия и века они возвращаются. В это трудно поверить, но первые электромобили существовали в мире более ста лет назад. Один из них королева Великобритании подарила императрице Марии Федоровне, но воспользоваться им царица не смогла. В России на тот момент не было зарядных устройств. Все экспонаты демонстрирует и доказывают – мечтать не вредно, ведь мечты сбываются, становятся реальностью, например технологиями, которые меняют нашу жизнь. Зачастую к лучшему.

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