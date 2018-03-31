США превратили курдов в «разменную монету» в борьбе за раскол Сирии

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Москва, 31 марта. Подготовка Турции к военной операции против курдских вооруженных формирований на северо-востоке Сирии и на севере Ирака напрямую связана с действиями США на Ближнем Востоке. США превратили курдов в разменную монету в борьбе с действующими властями Сирии, целью которой является раскол страны.

«Курды на Ближнем Востоке стали разменной монетой американцев, которые не оставили своих планов на перекрой Ближнего Востока и раздробление целого ряда государств региона», — отмечает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Виктор Надеин-Раевский.

При этом американцам было достаточно лишь пообещать поддержку автономии курдов, чтобы получить их доверие, после чего Вашингтон передал курдским отрядам тысячи грузовиков с оружием, современные средства связи и американскую технику, чтобы использовать курдских боевиков в качестве ударной силы на Ближнем Востоке.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готовит операцию против курдских вооруженных формирований на северо-востоке Сирии и на севере Ирака. Вооруженные силы Турции планируют взять под свой контроль город Синджар на северо-западе Ирака, который заняли бойцы Рабочей Партии Курдистана. При этом Эрдоган пообещал продолжить зачистку Синджара до полного освобождения города, а также раскритиковал предложение Франции наладить диалог между Турцией и бойцами курдских вооруженных формирований, передает издание «Экономика сегодня».

«Курды очень удобный инструмент для американцев, так как готовить другие боевые отряды выйдет долго и дорого. Здесь же у них в распоряжении боевики, готовые воевать в интересах США за идею и обещания. Им дали карт-бланш на любые действия и методы, потому все больше сообщений приходит из Сирии о зверствах курдов над мирным населением и использовании террористических методов», — считает Директор ближневосточных исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

Ранее Совет по правам человека ООН опубликовал доклад, который подтверждает преступления курдов в Сирии против мирного населения. В докладе отмечается, что курдские боевики применяют жестокие пытки к мирным жителям Сирии. Кроме того, очевидцы сообщают о многочисленных изнасилованиях женщин в населенных пунктах, которые заняты курдскими отрядами из состава «Демократических сил Сирии». Однако власти США предпочитают не обращать внимания на подобную информацию.

«Классическая американская схема – найти в нужном регионе лояльную этническую группу и под предлогом защиты ее интересов вести активные действие во имя собственных целей», — отмечает ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований Алексей Образцов.

Эксперт напомнил, что накануне президент США Дональд Трамп заявил о планах Вашингтона уйти из Сирии в ближайшем будущем. Однако слова президента США не вызывают доверия, так как под влиянием американцев находятся все страны, которых ранее поддерживали США . При этом в Сирии американцы неспособны контролировать захваченную курдами территорию, так как они этого просто не умеют делать.

«Вся история XX века строится на обещаниях курдам независимости и автономии с последующим предательством. Штаты явно не намерены эту опробованную стратегию менять, однако они позволяют союзникам помечтать о свободе и собственном государстве», — добавил Образцов.

Благодаря обещаниям американцев курды рассчитывали на создание собственного государства в Ираке и Сирии, однако Россия и Турция отложили воплощение «курдской мечты» на неопределенное время. При этом Россия как участница коалиции по сирийскому урегулированию не раз призывала курдов сесть за стол переговоров.

«То же самое было сделано перед наступлением Турции на Африн – они могли мирно передать город под контроль сирийской армии. Курды ответили, что говорить с Дамаском не намерены и оказывали вооруженное сопротивление. России такой вариант не подходит – мы не позволим раскроить Сирию как лоскутное одеяло. Потому разговор с курдами возможен только в том ключе, что уже ведется», — отмечает Виктор Надеин-Раевский.

Американцы являются весьма сомнительными союзниками для курдов. Вашингтон уже предал курдов в Ираке, не поддержав создание независимого Курдистана, что стало причиной потери города Киркук, который был очень важен для курдов. Теперь Турция готовится полностью нейтрализовать вооруженные формирования курдов, чтобы окончательно избавиться от угрозы для всего Ближнего Востока.

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