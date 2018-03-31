Туристический автобус попал в ДТП в Баварии, есть жертвы

В закладки

Берлин, 31 марта. Правоохранительные органы ФРГ сообщили о крупном ДТП, произошедшем в Баварии. Туристический автобус столкнулся с грузовиком, один человек погиб.

Восемнадцать пассажиров туристического автобуса пострадали в дорожном инциденте вечером 30 марта. Автобус шел из Бельгии, когда на автобане рядом с населенным пунктом Вайберсбрунн он столкнулся с грузовиком.

Водитель погиб на месте, медики оценивают состояние трех пассажиров как тяжелое. Согласно предварительным данным, в транспортном средстве находились около пятидесяти пассажиров.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.