Бойца ДНР похитили и вывезли на подконтрольную ВСУ территорию — оперативное командование

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Донецк, 31 марта. ВСУ похитили ополченца ДНР и вывезли его на подконтрольную Киеву территорию, сообщили в оперативном командовании республики.

Военнослужащий ДНР 26 марта должен был вернуться в военную часть, однако по дороге его выкрали украинские силовики. Согласно оперативным данным оборонного ведомства республики, похищенный отказался сотрудничать с ВСУ.

Как сообщал ранее корреспондент ФАН, накануне украинские силовики сорвали «пасхальное перемирие», обстреляв территорию Донбасса. Режим тишины вступил в силу 30 марта.

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