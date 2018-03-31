Совладельцы группы компаний «Сумма» задержаны по делу о крупных бюджетных хищениях

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Москва, 31 марта. Сотрудники правоохранительных органов задержали совладельцев группы компаний «Сумма» по делу о крупных хищениях бюджетных средств, обыски прошли в 25 российских регионах. Об этом в субботу заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По словам представителя ведомства, в минувшую пятницу сотрудники Следственного департамента и ГУЭБиПК МВД России, ФСБ России при поддержке бойцов Росгвардии провели масштабные обыски в 25 субъектах России.

«По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны совладельцы группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов и Магомед Магомедов, а также директор компании, входящей в группу «Сумма», Артур Максидов», — уточнила представитель МВД России.

В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям («мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере») и («организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем»), добавила Волк.

Сообщается, что дело заведено по фактам хищений в особо крупных размерах государственных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергического снабжения.

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