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Сирия новости 31 марта 16.30: гуманитарный кризис в Ракке, «Нусра» несет потери на западе Алеппо
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    Сирия новости 31 марта 16.30: гуманитарный кризис в Ракке, «Нусра» несет потери на западе Алеппо

    16:30  31 Марта 2018
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    Гуманитарный кризис в Ракке

    Сирия, 31 марта. Провинция Ракка находится в бедственном положении вследствие бомбардировок США и вседозволенности курдов. «Нусра»*** понесла потери в ходе боев с «Тахрир Сурией» на западе Алеппо. Смертник ИГ1 был уничтожен в Ираке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии атаковали позиции «Ан-Нусры» в южной части провинции Идлиб.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут огонь по укрепрайонам боевиков на юге Идлиба.

    «Исламское государство»1: предприняло попытку атаковать «Хашд Аш-Шааби» в иракской провинции Салах Эд-Дин, задействовав смертника.

    «Джебхат Тахрир Сурия»: ведет бои с «Нусрой» в районе города Дарат Изза на западе Алеппо.

    «Тахрир Аш-Шам»: понесла потери в ходе столкновений у населенного пункта Маклаби к западу от Алеппо; задержала нескольких человек по подозрению связях с «Тахрир Сурией» на западе Идлиба.

    Международная коалиция: практически полностью разрушила инфраструктуру Ракки.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что на западе провинции не прекращаются вооруженные столкновения между исламистами антиправительственного объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам» и боевиками альянса «Джебхат Тахрир Сурия». Согласно данным военного источника в сети Twitter (sayed_ridha), отряды «Джебхат Ан-Нусры»1 вновь предприняли попытку захватить территории, утерянные в конце прошлого месяца. В настоящий момент бои разворачиваются недалеко от города Дарат Изза. Между тем наступление «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 в районе населенного пункта Маклаби не увенчалось успехом. Как передают в социальных сетях боевики «Тахрир Сурии», в ходе противостояния были ликвидированы десятки исламистов «Ан-Нусры». Противники несколько раз заключали перемирие, однако вскоре нарушали его. Напомним, вооруженный конфликт в рядах вооруженной оппозиции возник после того, как 19 февраля группировки «Ахрар Аш-Шам» и «Харакат Нур Ад-Дин Аз-Зенки» объединили силы в составе коалиции «Тахрир Сурия».

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Объединенные силы ВКС РФ и ВВС Сирии продолжают атаковать опорные пункты радикалов «Тахрир Аш-Шам» на юге провинции Идлиб. По информации Twitter-канала (nabaamedia), сирийские военные самолеты нанесли авиаудары по огневым позициям боевиков на окраине населенных пунктов Джиср Аш-Шугур и Харш Аль-Касабия. Как сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), артиллерийские  дивизионы Сирийской арабской армии (САА) также ведут огонь по позициям джихадистов.

    Тем временем обострился междоусобный конфликт в рядах оппозиции в западной части Идлиба. Как передает на своей странице в Twitter военный источник (ShahbaPress), боевики «Хайят Тахрир Аш-Шам» напали на пограничный переход «Кафр Лясин» и задержали нескольких человек по подозрению в членстве в рядах «Джебхат Тахрир Сурии». Напомним, в то же время противостояние между этими двумя незаконными вооруженными формированиями отмечается на западе Алеппо.

    Мирные жители населенного пункта Саракиб вновь вышли на демонстрации в продержку турецких войск, передает новостной портал Al Masdar News. Население обращается к силам Турции с просьбой зачистить город от исламистов «Джебхат Ан-Нусры». На данный момент Анкара имеет несколько наблюдательных постов на территории Идлиба и осуществляет мониторинг за соблюдением перемирия.

    Провинция Ракка

    Карта военных действий — Ракка

    Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской на брифинге в Москве сообщил о том, что гуманитарная ситуация в районах, подконтрольных проамериканским силам, в провинции Ракка близка к катастрофической. Инфраструктура населенных пунктов была практически полностью разрушена в результате постоянных бомбардировок ВВС международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки. По словам Рудского, жители лишены необходимых коммунальных услуг и социального обеспечения. Новостное агентство Al Masdar News сообщает о том, что с момента освобождения региона от террористов «Исламского государства» мирные жители постепенно начали возвращаться в родные места, однако все они находятся в бедственном положении. Одна из самых серьезных проблем — разрушенная система водоснабжения. Зачастую люди ходят за водой на Евфрат, что создает угрозу распространения инфекций и возникновения эпидемий. Кроме того, арабское население нередко подвергается репрессиям и принудительной мобилизации со стороны курдских Отрядов народной самообороны (YPG), что вызывает недовольство гражданских лиц. Так, ранее уже поступала информация о начале столкновений между курдами и местными племенами «Аль-Бухамисс» в районе населенного пункта Аль-Мансура.

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Согласно информации новостного портала Al Sumaria News, проправительственные ополченческие отряды «Хашд Аш-Шааби» начали новую спецоперацию по поиску подпольных групп «Исламского государства» в провинции Салах Эд-Дин. Военный источник в сети Twitter (teamsmediawar_1) предает, что Силам народной мобилизации удалось обнаружить сеть туннелей боевиков в районе высоты Аль-Батира недалеко от города Аль-Тоз. Сообщается, что во время обследования одного из подземных переходов  был уничтожен террорист-смертник с «поясом шахида», попытавшийся атаковать ополченцев.

    Между тем более 500 гражданских вернулись в свои дома в провинции Аль-Анбар. Известно, что им были предоставлены все необходимые для жизни условия. Ранее эвакуированные из зоны боевых действий мирные жители находились в лагерях для беженцев.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
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