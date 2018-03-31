КНДР ведет подготовку к новому ядерному испытанию – МИД Японии

В закладки

Москва, 31 марта. Северная Корея может проводить подготовку к новому ядерному испытанию, заявил в субботу глава МИД Японии Таро Коно.

Он пояснил, что в настоящее время из тоннеля, где КНДР проводила ядерные испытания ранее, вывозится груз, передает агентство «Киодо».

«КНДР старательно ведет подготовку к следующему испытанию», — заключил японский министр иностранных дел.

Напомним, испытания очередной баллистической ракеты Пхеньян провел в конце прошлого года. Северокорейские власти при этом заявили, что новая «Хвасон-15» может поразить цели на всей территории США.

После этого в отношении КНДР Вашингтон инициировал введение жестких санкций. В МИД РФ американских коллег неоднократно призывали к сдержанности, подчеркивая, что политика давления не сможет разрешить ситуацию вокруг Северной Кореи.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.