Вице-губернатор Кузбасса объяснил, почему стоял на коленях перед горожанами

В закладки

Кемерово, 31 марта. Вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал, почему на коленях попросил прощения у горожан за трагедию в торговом центре «Зимняя вишня», жертвами которой стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.

В Кемерово 27 марта прошел многочасовой митинг, на котором Сергей Цивилев, стоя на коленях попросил прощения у местных жителей. Он объяснил свой поступок тем, что власти должны извиниться за произошедшее.

«Когда наши люди обращаются за помощью, и если такая трагедия, я считаю, что мы всегда должны извиниться. Поэтому я поклонился людям и встал перед ними на колени. Преклонил колено за их горе и за ту ситуацию, в которую они попали», — сказал вице-губернатор, его слова передает Россия 1.

Цивилев признался, что в тот момент был немного не в себе. Он увидел людей, которые через многое прошли. Чиновник поблагодарил группу активистов, которые совершили рейды по городским моргам, проверяя информацию о погибших, поскольку ранее было распространено много фейков.

Как сообщала ранее «Газета Кемерова», бывшую начальницу Госстройнадзора Кузбасса Танзилю Комкову арестовали на два месяца.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.