31 марта | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин поздравил иудеев с праздником Песах

Владимир Путин поздравил российских иудеев с праздником Песах Президент России Владимир Путин поздравил российских иудеев с праздником Песах и отметил его особую значимость для истории. Глава государства подчеркнул, что российские евреи с глубоким уважением относятся к заветам своих предков, их обычаям и устоям, воспитывают молодёжь в приверженности традициям дружбы, доверия и взаимопонимания, которыми по праву гордятся народы нашей страны. Песах — один из древнейших иудейских праздников. Он посвящается Исходу евреев из Египта и освобождению народа от 400-летнего рабства.

В Кемерово арестована глава компании-собственника ТЦ «Зимняя Вишня» Суд арестовал главу компании-собственника торгового центра «Зимняя вишня» Юлию Богданову. Согласно решению судьи, арест директора продлится до 25 мая. Обоснованием стало обращение стороны обвинения о том, что Богданова имеет заграничный паспорт, может скрыться от следствия, а также склонить к даче ложных показаний свидетелей, угрожать им и препятствовать следствию. Затем суд рассмотрел вопрос об аресте экс-главы кемеровского Госстройнадзора Танзилии Комковой. Она также арестована до 25 мая. По версии следствия, Комкова должна была запретить эксплуатацию самовольно возведенного здания торгового центра.

Из Восточной Гуты вывезено более 6 000 боевиков и их семей Свыше 6 тысяч боевиков с семьями вывезены по гуманитарному в провинцию Идлиб из Арбила в Восточной Гуте. В течение всего маршрута безопасность боевиков и их родственников обеспечивается сотрудниками правоохранительных органов Сирии и военнослужащими под контролем офицеров российского Центра по примирению враждующих сторон. При этом действие гуманитарных пауз, для вывода оставшейся части боевиков, продлено. Продолжается и возвращение мирных жителей в освобожденные населенные пункты Восточной Гуты, а также оказание им гуманитарной и медицинской помощи.