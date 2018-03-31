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31 марта | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин поздравил иудеев с праздником Песах
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    31 марта | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин поздравил иудеев с праздником Песах

    Владимир Путин поздравил российских иудеев с праздником Песах. В Кемерово арестована глава компании-собственника ТЦ «Зимняя Вишня». Из Восточной Гуты вывезено более 6 000 боевиков и их семей. Украина завершает программу экономического сотрудничества с Россией.
    14:40 31 Марта 2018
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    Владимир Путин поздравил российских иудеев с праздником Песах

    31 марта | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин поздравил иудеев с праздником Песах

    Президент России Владимир Путин поздравил российских иудеев с праздником Песах и отметил его особую значимость для истории. Глава государства подчеркнул, что российские евреи с глубоким уважением относятся к заветам своих предков, их обычаям и устоям, воспитывают молодёжь в приверженности традициям дружбы, доверия и взаимопонимания, которыми по праву гордятся народы нашей страны. Песах — один из древнейших иудейских праздников. Он посвящается Исходу евреев из Египта и освобождению народа от 400-летнего рабства.

    В Кемерово арестована глава компании-собственника ТЦ «Зимняя Вишня»

    31 марта | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин поздравил иудеев с праздником Песах

    Суд арестовал главу компании-собственника торгового центра «Зимняя вишня» Юлию Богданову. Согласно решению судьи, арест директора продлится до 25 мая. Обоснованием стало обращение стороны обвинения о том, что Богданова имеет заграничный паспорт, может скрыться от следствия, а также склонить к даче ложных показаний свидетелей, угрожать им и препятствовать следствию. Затем суд рассмотрел вопрос об аресте экс-главы кемеровского Госстройнадзора Танзилии Комковой. Она также арестована до 25 мая. По версии следствия, Комкова должна была запретить эксплуатацию самовольно возведенного здания торгового центра.

    Из Восточной Гуты вывезено более 6 000 боевиков и их семей

    31 марта | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин поздравил иудеев с праздником Песах

    Свыше 6 тысяч боевиков с семьями вывезены по гуманитарному в провинцию Идлиб из Арбила в Восточной Гуте. В течение всего маршрута безопасность боевиков и их родственников обеспечивается сотрудниками правоохранительных органов Сирии и военнослужащими под контролем офицеров российского Центра по примирению враждующих сторон. При этом действие гуманитарных пауз, для вывода оставшейся части боевиков, продлено. Продолжается и возвращение мирных жителей в освобожденные населенные пункты Восточной Гуты, а также оказание им гуманитарной и медицинской помощи.

    Украина завершает программу экономического сотрудничества с Россией

    31 марта | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин поздравил иудеев с праздником Песах

    Правительство Украины обнародовало решение о завершении программы по экономическому сотрудничеству с Россией. В постановлении, опубликованном в ряде украинских СМИ, говорится, что кабинет министров Незалежной прекращает действие программы экономического сотрудничества Украины и Российской Федерации, заключенной 7 июня 2011 года в Москве. Министерству иностранных дел необходимо сообщить в установленном порядке правительству России об этом решении.

     

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