Сестра сообщила об ухудшении состояния голодающей в СИЗО Савченко

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Киев, 31 марта. Состояние находящейся в следственном изоляторе депутата Верховной рады Надежды Савченко ухудшилось из-за голодовки. Об этом в эфире украинской радиостанции сообщила ее сестра Вера.

Она уточнила, что у Савченко начались кровавая рвота и первые спазмы желудка, врачи СИЗО дают ей таблетки. При этом от голодовки депутат не отказывается и продолжает употреблять только воду.

«Надежда решила не акцентировать внимание на этом вопросе, но когда уже идет кровавая рвота, не акцентировать внимание тяжело», — объяснила оглашение информации о состоянии здоровья депутата ее сестра.

Вера Савченко пояснила, что вместе с матерью посещала Надежду, которая находится в настоящее время в следственном изоляторе СБУ в Аскольдовом переулке в Киеве.

Напомним, депутат Верховной рады Надежда Савченко 22 марта была лишена депутатской неприкосновенности, после чего ее арестовали. Савченко подозревают в том, что она якобы планировала устроить теракт в Раде, а также якобы намеревалась обстрелять кортеж президента Украины Петра Порошенко.

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