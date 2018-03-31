Фарс провалился: в Совфеде отреагировали на возможное закрытие торгпредства РФ в Лондоне

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Москва, 31 марта. Закрытие торгового представительства в британской столице не приведет к масштабным проблемам для России. Об этом в субботу заявил первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он подчеркнул, что британская кампания против Москвы терпит неудачу.

«Сделано подобное может быть с одной целью: поскольку фарс с обвинением нашей страны по сути провалился, поэтому остается только нагнетать ситуацию в двусторонних отношениях в надежде, что к этому конфликту присоединятся и другие союзники, как это было с высылкой дипломатов», — объяснил российский сенатор.

Джабаров считает, что вопрос о закрытии торгового представительства может быть поставлен для того, чтобы «последнее слово оставалось за британцами», передает RT.

Сенатор также добавил, что у России есть огромное количество возможностей делать зеркальные шаги на такие действия.

Напомним, ранее британский таблоид Telegraph со ссылкой на свои источники сообщил, что Лондон изучает вопрос о закрытии торгового представительства РФ.

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