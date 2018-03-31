Гройсман обогнал Порошенко по доходам за 2017 год

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Киев, 31 марта. Глава украинского правительства Владимир Гройсман задекларировал за 2017 год доходы на сумму около 650 тысяч долларов, что превышает доход президента страны Петра Порошенко, об этом говорится в сообщении украинского кабинета министров.

Президентская пресс-служба сообщила, что за минувший год Петр Порошенко задекларировал около 620 тысяч долл. доходов. Доходы Владимира Гройсмана за тот же период составили 650 тысяч долл, премьер фактически обогнал президента. Годом ранее премьер-министр заработал 600 тысяч долл.

Отмечается, что доход Гройсмана состоит из заработной платы на должности премьера — свыше 16,5 тысяч долл, дохода от сдачи в аренду недвижимости (195 тысяч долл), отчуждение земельного участка (334 тысячи долл), дохода от размещения средств в банках (102 тысячи долл).

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