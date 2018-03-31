МИД Великобритании рассматривают запрос посольства РФ на консульский доступ к Юлии Скрипаль

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Лондон, 31 марта. Министерство иностранных дел Великобритании рассматривает запрос от посольства России в Лондоне о предоставлении консульского доступа к гражданке РФ Юлии Скрипаль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД Великобритании.

«Мы рассматриваем запросы о предоставлении консульского доступа в соответствии с нашими международными обязательствами и внутренним законодательством, в том числе с учетом прав и пожеланий Юлии Скрипаль», — говорится в сообщении.

Накануне в посольстве РФ в Лондоне заявили, что британские власти игнорируют обращения российского дипведомства о предоставлении консульского доступа к пострадавшей в Солсбери россиянке Юлии Скрипаль.

Напомним, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском городе Солсбери. Позднее британский премьер Тереза Мэй заявила, что «ответственность за отравление Скрипаля, вероятнее всего, лежит на России», после чего Лондон выслал из страны 23 российских дипломатов.

Москва опровергает обвинения Лондона, а также требует предоставить материалы расследования и образцы вещества, которым были отравлены Скрипали. Однако власти Великобритании отказываются предоставить доступ к материалам под различными предлогами.

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