Забыв обманутых пайщиков: как Грудинин использует проблемы экологии для повышения своей медийности

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Олигарх и миллиардер, бывший кандидат в президенты Российской Федерации Павел Грудинин проводит экологический форум в собственном совхозе. Политолог и политтехнолог Наталья Елисеева в комментарии Федерального агентства новостей выразила мнение, что форум — неуклюжая попытка сохранить медийность и интерес аудитории после проигрыша на выборах президента 2018. При этом, уверена эксперт, до выборов Грудинин не проявлял особого интереса к проблема экологии.

В то же время перед началом экологического форума члены общественной организации «Крестьянский фронт» провели пикет, в ходе которого напомнили Павлу Грудинину об имеющихся обязательствах перед обманутыми пайщиками. Они предложили рассчитаться вначале с долгами, вместо того, чтобы ввязываться в новые авантюры.

«31.03.2018 года бывший кандидат в президенты намерен в очередной раз привлечь внимание к своей персоне путем проведения спекулятивного мероприятия «Экологический конгресс» на тему экологической обстановки в Московской области. Ввиду того, что у Грудинина очень короткая память, члены общественной организации «Крестьянский Фронт» намерены напомнить ему об имеющихся обязательствах перед обманутыми пайщиками и предложить ему рассчитаться со старыми долгами, прежде чем раскачивать очередную повестку.

Общественники намерены организовать пикет перед зданием концертного зала в поселке Совхоз имени Ленина с целью продемонстрировать пришедшим гражданам непорядочное поведение Грудинина по отношению к своим бывшим сотрудникам и предостеречь их от пустой траты времени на посещение организованных им мероприятий», — заявляют в организации «Крестьянский Фронт».

Стоит заметить, что участников форума свозят автобусами:

Пустые обещания

По словам политолога и политтехнолога Натальи Елисеевой, с окончанием выборов большинство участников пропадают из медийного поля. Однако некоторые «всеми силами пытаются удержаться в информационке».

«Грудинин как раз относится к последней категории. Однако вместо решения уже накопившихся вопросов Грудинин пытается влезть в текущую повестку. Проведение экологического форума — попытка сыграть на ситуации в Волоколамске. По сути своей это абсолютно бесполезный форум, который сделан только ради СМИ. Грудинин до окончания выборов нигде не проявлял экологический интерес. Происходящее сейчас – лишь пиар на фоне экологической проблемы. К сожалению, Грудинин готов браться за любые информационные поводы. Так во время трагедии в Кемерово, его «паблики» в социальных сетях массово тиражировали фейк о сотнях погибших. После Кемерово взялся за Волоколамск. Однако Грудинин не решил ни одной из обещанных проблем. Взять тех же дольщиков. Проблема просто игнорируется. Чистый популизм и ничего более», — пояснила Наталия Елисиеева.

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