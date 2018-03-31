Экс-министр обороны ДНР: Гражданская война в Донбассе приняла характер Отечественной войны. ФАН-ТВ

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Донецкая Народная Республика готовится отметить четвертую годовщину своего создания. В 2014 году народ Донбасса выразил свое несогласие с госпереворотом, который привел к власти в Киеве проамериканское националистические круги.

В ответ новые власти Украины объявили о начале так называемой антитеррористической операции. В результате вооруженного конфликта погибло больше 10 тысяч человек, несколько десятков тысяч получили ранения. Несмотря на подписание минских соглашений, военные провокации со стороны Украины продолжаются до сих пор. Какой подошла молодая республика к своему четырехлетию? Сохранилась ли та уверенность в победе, с которой народ ДНР поднимался на борьбу за свою независимость? Об этом корреспондент ФАН-ТВ Анастасия Алексеева беседовала с экс-министром обороны Донецкой народной республики Игорем Хакимзяновым.

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