Захарова заявила о возможной причастности британских спецслужб к «делу Скрипаля»

В закладки

Москва, 31 марта. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в настоящее время сложно говорить о причастности Великобритании к инциденту с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери сложно, однако сокрытие Лондоном информации по данному делу наводит на мысли о причастности британских спецслужб.

«У нас нет информации по этом уделу до сих пор. Единственные официальные вводные, которые мы получили от Великобритании, они пришли вчера относительно улучшения состояния Юлии Скрипаль. Поэтому говорить о причастности Великобритании и официальных лиц к этой истории напрямую сложно, но подозрения в этом есть», — сказала Захарова в интервью «Пятому каналу».

Она также добавила, что «неразглашение деталей инцидента наводит на мысли о том, что к этому могут быть причастны британские спецслужбы».

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Позднее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что «ответственность за отравление Скрипаля, вероятнее всего, лежит на России», после чего британские власти выслали из страны 23 российских дипломатов. В знак солидарности с Британией российских дипломатов выслали ряд стран Евросоюза, а также США, Канада и Норвегия.

Москва опровергает обвинения Лондона, а также требует предоставить материалы расследования и образцы вещества, которым были отравлены Скрипали, однако британские власти отказываются предоставить доступ к материалам под различными предлогами.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.