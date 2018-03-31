Православный настоятель призвал не посещать кладбища на Пасху
Москва, 31 марта. Настоятель храма мученицы Татианы при МГУ, отец Владимир Вигелянский призвал православных не посещать кладбища до Радоницы, которая празднуется через неделю с небольшим. Об этом он заявил в интервью Федеральному агентству новостей.
По словам православного священника отца Вигелянского, Пасха – это не для кладбищ.
«Поминальный день — через неделю после Пасхи, после Пасхальной недели, во вторник, на Радоницу, когда мы молимся об упокоении усопших людей и посещаем кладбища. И вот тогда церковь принимает обычай посещения могил, который сам по себе находится вне церкви», — объяснил он.
Сам же обычай навещать захоронения именно на Пасху, по мнению священника, появился в советское время, когда в этот день власти зачастую препятствовали посещению храмов.
«Людей не пускали в церкви — стояли милиция, комсомольцы, самих храмов было очень мало. Поэтому люди отмечали Пасху вот таким странным образом — ехали к своим близким на кладбище», — рассказал отец Владимир.
Вигелянский добавил, что «все эти бесплатные автобусы», которые власти каждый год выделяют для посещений кладбищ москвичами на Пасху, и другие подобные мероприятия, «они тоже не имеют отношения к церкви и к церковной традиции».
«Это тоже из советских времен. Нам пора менять эти традиции», – заключил Вигелянский.
Напомним, в этом году православные верующие празднуют Пасху 8 апреля. Ей предшествует Страстная седьмица — последняя, самая строгая, неделя Великого поста.