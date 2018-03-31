Православный настоятель призвал не посещать кладбища на Пасху

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Москва, 31 марта. Настоятель храма мученицы Татианы при МГУ, отец Владимир Вигелянский призвал православных не посещать кладбища до Радоницы, которая празднуется через неделю с небольшим. Об этом он заявил в интервью Федеральному агентству новостей.

По словам православного священника отца Вигелянского, Пасха – это не для кладбищ.

«Поминальный день — через неделю после Пасхи, после Пасхальной недели, во вторник, на Радоницу, когда мы молимся об упокоении усопших людей и посещаем кладбища. И вот тогда церковь принимает обычай посещения могил, который сам по себе находится вне церкви», — объяснил он.

Сам же обычай навещать захоронения именно на Пасху, по мнению священника, появился в советское время, когда в этот день власти зачастую препятствовали посещению храмов.

«Людей не пускали в церкви — стояли милиция, комсомольцы, самих храмов было очень мало. Поэтому люди отмечали Пасху вот таким странным образом — ехали к своим близким на кладбище», — рассказал отец Владимир.

Вигелянский добавил, что «все эти бесплатные автобусы», которые власти каждый год выделяют для посещений кладбищ москвичами на Пасху, и другие подобные мероприятия, «они тоже не имеют отношения к церкви и к церковной традиции».

«Это тоже из советских времен. Нам пора менять эти традиции», – заключил Вигелянский.

Напомним, в этом году православные верующие празднуют Пасху 8 апреля. Ей предшествует Страстная седьмица — последняя, самая строгая, неделя Великого поста.

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